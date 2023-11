Yamaha dévoile sa nouvelle platine vinyle design, la TT-S303

Yamaha lance sa nouvelle platine vinyle iconique et design : la TT-S303. Une platine culte avec une qualité audio inégalée.

Yamaha est une marque unique au monde dans le domaine de l’audio, car elle conçoit tout ce qui touche au son et à la musique, des instruments de musique à l’équipement audio professionnel, depuis le moment où un son est créé jusqu’à celui où il est entendu. Cette excellence sonore d’une qualité irréprochable que seule, une marque comme Yamaha peut atteindre. Il n’y a rien de tel que le son nostalgique du vinyle pour se rapprocher de la musique. Expert du son, Yamaha peut se targuer d’avoir un catalogue enviable de produits hi-fi qui ont façonné la manière dont nous écoutons la musique. Certains produits sont devenus des icônes, voire des légendes dans le monde de la Hi-Fi, grâce à leur qualité, leur innovation et le son Yamaha qui les caractérise. La nouvelle platine TT-S303, marque le retour de la platine Yamaha, qui puise son inspiration et son expertise dans les racines musicales inégalées de l’entreprise.

Haut de gamme, elle révèle une qualité sonore sans compromis pour offrir aux amateurs de disques vinyles de purs instants de bonheur. La conception de cette platine a fait l’objet de tests rigoureux pour garantir la reproduction la plus fidèle du son – la façon dont la musique a été conçue pour être entendue. Bien pensé, le bras droit rigide et robuste de la nouvelle platine vinyle TT-S303 a été spécialement conçu pour garantir

une stabilité parfaite et une lecture optimum tout en évitant les vibrations.

Développée avec une simplicité exemplaire, la nouvelle platine vinyle TT-S303 est conçue avec un pré-amplificateur phono EQ intégré. Ainsi, l’utilisateur a la possibilité de le connecter à une entrée ligne d’un ampli sans étage phono, ou même à des haut-parleurs actifs. Et même d’utiliser l’étage phono de son amplificateur, la TT-S303 peut être connectée à l’entrée ligne d’un ampli sans étage phono de l’amplificateur. Pour ce faire, il suffit de passer la TT-S303 en mode sortie phono pour une association parfaite avec son ampli préféré.

Yamaha TT-S303, 529 €, www.yamaha.fr