Paris Audio Vidéo Show 2023 : un record de fréquentation

Après le franc succès rencontré en 2022, cette cinquième édition, qui s’est tenue au prestigieux PALAIS DES CONGRÈS de Paris, a dépassé toutes les attentes.



Sous le parrainage de l’artiste renommé Pascal OBISPO, le salon a attiré une affluence record de 17 134 visiteurs, marquant une augmentation impressionnante de plus de 40% par rapport à l’année précédente.

Plus qu’un simple salon, cet événement a servi de plateforme pour plus de 270 marques innovantes, couvrant une vaste surface d’exposition de 6000 m². Les amateurs, mais aussi les professionnels, venus en nombre pour cette édition, ont pu découvrir les dernières tendances, innovations et technologies qui façonnent l’avenir de l’audiovisuel.

Le salon note également la présence de plus en plus de visiteurs internationaux qui reflète de l’attrait de cet évènement à l’échelle mondiale. Accompagnant ces évolutions majeures, une importante fréquentation de visiteurs venus en famille a été relevée cette année. Et, le segment des 25-45 ans demeure le plus représenté parmi les visiteurs, confirmant une tendance certaine au rajeunissement du visitorat.

Pascal OBISPO, bien plus qu’un simple parrain, a apporté une dimension artistique à l’événement. Présentant son nouvel album “LE BEAU QUI PLEUT” et sa dernière tournée pour ses 40 ans de carrière, il a aussi partagé sa passion profonde pour la musique et la technologie lors de l’émission live “INSIDE Son-vidéo.com” le dimanche 22 octobre.

Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2023 a aussi permis à ses visiteurs de vivre de nombreux temps forts : des concerts en live avec des artistes uniques sur la scène de l’Amphithéâtre Bordeaux : AKIN ROOTS, KRISTEL, Gérald GENTY, Guylain DEPPE, HYLEEN, Edouard FERLET et des animations gratuites avec YAMAHA qui a proposé des ateliers

d’initiation musicale en mettant à disposition des participants claviers, batteries et guitares.

Sans oublier le « SV Tour » proposé par les conseillers experts Son-vidéo.com, acteur majeur du e-commerce qui a organisé pour les visiteurs des visites guidées du salon.