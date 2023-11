Lenovo collabore avec 3 créateurs de mode pour créer des prototypes autour de ses tablettes

Quand l’usage inspire la forme : une collection avant-gardiste qui fusionne physiquement les tablettes Lenovo avec des vêtements d’extérieur pensés pour profiter de moments pour soi avec sa tablette.

À la croisée de la technologie et de la mode, Lenovo a collaboré avec trois créateurs de mode RANRA, Kit Wan Studios et Maium pour créer les prototypes d’une collection Lenovo Tab Wear, une ligne de vêtements avant-gardiste qui défie les conventions. Conçue pour les passionnés de style et de technologie, cette collection innovante intègre l’accessibilité à la tablette Lenovo au cœur de son design, permettant ainsi d’en profiter pleinement partout et tout le temps. L’utilisateur peut prendre du temps pour lui avec sa tablette, où qu’il soit et quand il le souhaite, se plonger dans ses loisirs préférés, regarder ses films et séries,

jouer, …

« La technologie et la mode évoluent, innovent et s’adaptent constamment à une société en constante évolution », déclare Emily Ketchen, Vice-Présidente et Directrice Marketing de la division PC & Smart Devices de Lenovo. « À mesure que la technologie s’intègre de plus en plus dans notre vie quotidienne, nous devons exploiter ses avantages pour répondre aux besoins changeants des gens. La collection Lenovo Tab Wear est un exemple créatif d’intégration transparente de la technologie dans des vêtements d’extérieur polyvalents, conçus pour permettre de prendre du temps pour soi avec sa tablette ».

Des créations inspirées par les usages

Chaque designer de la collection Lenovo Tab Wear a apporté son style et sa créativité pour créer des pièces uniques en leur genre. Les pièces élaborées sont des invitations à explorer un univers où le style et la fonctionnalité se marient en une symbiose parfaite. La talentueuse équipe de RANRA, répartie entre Londres et Reykjavik, a donné naissance à un anorak révolutionnaire. Anti bruit et anti-lumière, il offre une capuche isolante et un harnais de tablette pliable. Il devient ainsi l’allié de l’immersion totale lors des déplacements en avion, bus ou train. De l’autre côté du globe, à Hong Kong, Kit Wan Studios, créateur de prêt-à-porter masculin indépendant, réinvente la mode urbaine. Pour Lenovo, il a imaginé une techno-armure modulaire autour de tablette. À Amsterdam, Maium a conçu une veste ingénieuse qui se métamorphose en hamac gonflable, offrant une oasis de détente pour les amoureux de plein air.

Chaque talent a livré sa propre interprétation du précieux “temps pour soi” dans des œuvres originales tout en portant une attention particulière au développement durable. RANRA a fait de la durabilité une priorité en optant pour des textiles recyclés. Kit Wan Studios s’est fourni auprès de petits producteurs de Hong Kong, soulingant l’importance de soutenir le commerce local. Quant à Maium, sa création est fabriquée à partir de polyester recyclé avec un finition éco-bionique issue d’ateliers de fabrication certifiés GRS et Oeko Tex-100.