Comment gérer le stress et l’anxiété avec du CBD ?

Les effets du CBD ont été reconnu pour agir contre le stress et l’anxiété du fait de son impact sur la production de sérotonine, mais également par ses propriétés anxiolytiques.

Anxiété et stress : ce qu’il faut savoir

Pour rappel, la sérotonine est l’hormone impliquée dans la régulation des comportements, de l’humeur et de l’anxiété. Le stress et l’anxiété présentent des similitudes, mais sont deux troubles bien différents.

L’anxiété est l’anticipation d’une menace future tandis que le stress est une réponse à une situation difficile. Ce sont des réponses humaines dûes à des réactions chimiques dans le cerveau qui produit du cortisol. Le principal rôle du cortisol est de donner un maximum d’énergie dans une situation de stress pour permettre de fuir ou de lutter.

Ces troubles peuvent se manifester physiquement de plusieurs manières : la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent, des difficultés respiratoires peuvent apparaître tout comme des douleurs.

Les troubles physiques du stress et de l’anxiété sont très souvent accompagnés de conséquences psychologiques. De la fatigue intense voir de l’épuisement sont souvent ressentis, agressivité, tristesse, troubles alimentaires et de la concentration.



De quelles manières le CBD réduit le stress et l’anxiété ?

Outre les nombreux bienfaits du CBD pour l’organisme connu, le CBD permet d’apaiser le stress et l’anxiété de plusieurs manières :

• En agissant sur le système endocannabinoïde qui joue un rôle dans la régulation des processus physiologiques (stress et anxiété). Le CBD peut influencer les récepteurs de ce système et donc réduire l’anxiété et le stress.

• En gardant un niveau équilibré de certains neurotransmetteurs, le CBD peut donc aider à réduire le stress. Des effets sur les neurotransmetteurs tels que la sérotonine qui joue un rôle important dans la régulation de l’humeur, ont été étudiés.

• En réduisant les inflammations causées par le stress. Les propriétés anti-inflammatoires du CBD peuvent donc permettre d’évacuer plus vite ce sentiment.

Comment consommer du CBD pour réduire son stress ?

Que ce soit sous forme d’huile, de bonbons, de fleurs ou de gélules, toutes les méthodes sont bonnes pour agir contre l’anxiété.

Le système endocannabinoïde diffère d’un individu à l’autre, tout comme le trouble anxieux. Alors concernant la posologie, il n’y a aucun dosage précis, n’y aucun format à favoriser. Il est tout de même conseiller de débuter la prise par un faible dosage et d’augmenter petit à petit.

L’huile par voie sublinguale est conseillée pour une montée soudaine de stress, mais s’il s’agit d’une anxiété généralisée sur toute une journée (voir plusieurs) il est conseillé de favoriser la prise orale avec des gélules ou des infusions deux à trois fois par jour pour un effet prolongé toute la journée et la nuit.

https://www.cbd.fr/