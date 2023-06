A424_β : Alpine dévoile sa future Hypercar pour la catégorie reine de l’Endurance

Présente en Endurance depuis 2013, Alpine renouvelle et réaffirme son amour de la compétition en s’engageant dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIA d’Endurance (FIA WEC). L’A424_β initie ce nouveau chapitre en s’appuyant sur l’héritage et l’ADN sportif de la marque. À travers son design dévoilant les codes stylistiques de ses futurs modèles de série grâce à la réglementation LMDh, ce prototype illustre la sportivité Alpine tout en incarnant ses ambitions au cœur d’une discipline où elle défiera les plus grands noms du sport automobile.

Avec son design, l’A424_β réaffirme l’ADN de la marque tout en préfigurant son futur. Son nom A424_β en est le symbole : la nomenclature du A suivi de trois chiffres commençant par 4 respecte la tradition des Alpine victorieuses en Endurance, 24 fait écho aux 24 Heures du Mans et à 2024, et β désigne son ultime étape avant son lancement.

L’A424_β est la quintessence de l’élégance et de la sportivité d’Alpine. Véritable œuvre d’art automobile, elle augure la future signature lumineuse d’Alpine sur une face avant extrêmement racée et affirmée alors que l’arrière laisse apparaître deux A fléchés exceptionnellement impactant. Le motif triangulaire symbolisant les flocons alpins y transparaît aussi en acérant notamment le traitement des dérives et de l’aileron arrière.

Autour du cockpit, les pilotes prendront place au cœur d’une carrosserie épurée, purifiée et lissée, telle une supercar de route. Les flancs tirent également leur inspiration de ceux d’Alpenglow, véritable manifeste d’Alpine, en incarnant l’avenir fascinant des modèles de série et de compétition de la marque.