Trek relooke ses vélos électriques hybrides Allant+

Trek lance aujourd’hui ses nouveaux vélos électriques hybrides Allant+. Sa gamme de vélos déjà puissants et polyvalents sont assortis de cadres modernes et du dernier système intelligent de Bosch. Ce à quoi vous pouvez aussi ajouter un modèle spécial randonnée.

Allant+ est un VAE rapide et réactif pour les cyclistes qui aiment aller partout, s’amuser encore plus et disposer d’un grand nombre de fonctionnalités. Tous les modèles sont dotés d’une fourche télescopique haut de gamme, de roues rigides de 27,5 po à pneus larges et d’une puissante transmission Bosch BES3 CX. La nouvelles gamme de vélos Allant+ comprend maintenant des VAE pour les aventuriers comme pour les vélotaffeurs.

L’Allant+ 5 est le vélo électrique fait pour les cyclistes qui cherchent à raccourcir le temps de leur trajet quotidien. Le nouveau moteur à système intelligent de Bosch offre davantage de connectivité que jamais. Ainsi, votre smartphone peut communiquer avec votre vélo pour enregistrer les distances parcourues et planifier les itinéraires. Il est disponible dans la taille de batterie de votre choix, de 545 Wh à 725 Wh, vous pouvez ainsi prendre le contrôle de votre trajet quotidien et rouler confortablement jusqu’à la maison.

L’Allant+ 6 est un vélo électrique de luxe. Il est équipé du nouveau moteur à système intelligent de Bosch qui offre plus de connectivité que jamais. Jumelez votre smartphone à votre vélo pour enregistrer vos activités, planifier vos itinéraires, et plus encore. Disponible avec la taille de batterie de votre choix, de 545 à 725 Wh, pour vous permettre de rouler confortablement jusqu’à la maison. De plus, il est complété par des composants améliorés là où cela compte le plus.

Ces deux modèles sont munis d’un nouveau cadre épuré à batterie externe, d’une transmission intelligente, simple à contrôler et fiable Bosch ainsi que de batteries PowerTube du système intelligent de Bosch. Selon le budget dont ils disposent et du rayon d’autonomie souhaité, les clients ont le choix : Bosch BES3, Bosch PowerPack 545 Wh ou 725 Wh. Ils sont également équipés d’un porte-bagages arrière, de roues stables de 27,5 pouces et de pneus larges et d’une fourche télescopique pour garantir votre confort quand le chemin devient plus cahoteux.

Trek Allant+ 5 et 6 – à partir de 3499 euros