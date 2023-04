On a testé… le OnePlus 11

Des technologies phares à un prix acceptable – la formule OnePlus continue de faire des merveilles…

Les téléphones haut de gamme ont toujours été chers. Mais de nos jours, en acheter un signifie consulter votre banque et décrocher un deuxième emploi. OnePlus est là, heureusement. L’entreprise a pratiquement créé le concept il y a dix ans, et le OnePlus 11 est tout ce que nous attendons d’un smartphone.

Cela inclut le dernier et le meilleur processeur mobile, des caméras révisées avec l’aide de Hasselblad et, surtout, un prix inférieur à ce qu’Apple, Google et Samsung ont à offrir.

Design & finition : extra-terrestre

Selon OnePlus, la bosse de caméra asymétrique du 11 a été inspirée par les trous noirs et usinée à partir d’acier inoxydable de qualité médicale. Regardez attentivement et vous remarquerez un subtil motif en forme d’étoile autour des verres. Le contour se fond également en douceur dans le cadre extérieur du téléphone. Ce n’est pas une seule pièce de métal comme sur l’appareil photo du Google Pixel 7 Pro, mais c’est quand même un grand changement par rapport aux OnePlus 10 Pro et OnePlus 10T de l’année dernière.

C’est pratique, car les choix de couleurs de l’entreprise vous feraient autrement jouer à la différence. La finition brillante multicouche d’Eternal Green est au-delà de la réflexion, mais également résistante aux empreintes digitales. Le Titan Black a le revêtement mat texturé familier de l’entreprise. Cela ressemble un peu à du papier de verre très fin sous vos doigts, et c’est un jeu d’enfant à garder propre. Les verres avant et arrière se courbent doucement vers le cadre, s’asseyant confortablement dans votre paume tout en vous donnant quelque chose à saisir. Il y a Gorilla Glass Victus à l’avant et Gorilla Glass 5 à l’arrière, qui devrait résister à un coup ou deux. Le tout est également résistant à la poussière et à l’eau IP64, ce qui est une avancée par rapport au OnePlus 10 Pro de l’année dernière, et devrait garantir qu’un bref trempage accidentel ne nécessite pas de réclamation d’assurance.

Les fans de longue date de OnePlus seront ravis de voir le curseur d’alerte faire son retour, après avoir été ôté du OnePlus 10T de l’année dernière. Il est assez facile à atteindre avec les deux mains, tout comme le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, qui se trouve à une distance raisonnable du bord inférieur du téléphone. Ce n’est pas le plus rapide que nous ayons utilisé, mais il est toujours précis lorsqu’il s’agit de détecter vos chiffres.

Écran et son : des rafraîchissements

Sur le papier, l’écran AMOLED de 6,7 pouces n’est pas très différent du modèle de l’année dernière, avec la même résolution de 3216 × 1440 (qui par défaut est Full HD + prêt à l’emploi pour contrôler la consommation d’énergie), même aspect 20: 9 rapport et même taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qui n’est pas une mauvaise chose, vu à quel point le OnePlus 10 Pro était quelque chose d’étourdissant. L’ajout de la technologie de rafraîchissement dynamique LTPO 3.0 est cependant une aubaine pour la durée de vie de la batterie. Il est beaucoup plus rapide à réagir que les panneaux de la génération précédente, se fixant à 10 Hz sur des images statiques (selon le moniteur de fréquence d’images intégré d’Android) et montant jusqu’à 120 Hz dès que vous commencez à faire défiler, sans saccades entre les deux. L’expérience est plus fluide, peu importe ce que vous avez à l’écran. Cela signifie également que l’écran toujours allumé peut fonctionner à 1 Hz, en sirotant de l’énergie à un taux beaucoup plus faible que les téléphones concurrents. La luminosité reste la même que l’année dernière, culminant à un impressionnant 1300 nits. C’est un pas derrière des rivaux haut de gamme comme le Galaxy S23 ou Apple iPhone 14 Pro, mais toujours assez haut pour voir clairement à l’extérieur en plein soleil. Il rend également justice au contenu HDR, avec HDR10+ et Dolby Vision tous deux pris en charge.

Performances et logiciel : démon de la vitesse

Chaque nouveau produit phare OnePlus arrive avec un nouveau processeur Qualcomm, et cette année n’est pas différente. Le Snapdragon 8 Gen 2 à huit cœurs à l’intérieur du OnePlus 11 apporte une augmentation de vitesse saine par rapport au 8 Gen 1 sortant (qui lui-même n’était pas en reste), tout en étant plus économe en énergie. Il est associé à 8 Go ou 16 Go de RAM – notre échantillon avait ce dernier. Comme vous vous en doutez, c’est incroyablement rapide. Que vous parcouriez les réseaux sociaux ou que vous tourniez une vidéo 8K, le téléphone est toujours réactif. La plupart des applications s’ouvrent instantanément et peuvent en stocker une quantité ridicule en mémoire pour accélérer le multitâche. Un mode hyperboost se déclenche également lors du chargement des jeux, libérant des ressources système pour garantir un gameplay fluide. Cela fonctionne à merveille, même avec des titres exigeants fonctionnant à des fréquences d’images et des paramètres de détail élevés. Nous n’avons pas non plus remarqué de creux après des sessions de jeu prolongées.

Même le stockage intégré est rapide, avec UFS 4.0 offrant des vitesses de lecture et d’écriture rapides. Vous avez le choix entre 128 Go ou 256 Go, mais nous vous suggérons d’opter pour le modèle plus grand si vous pouvez vous le permettre, étant donné qu’il n’y a pas de support microSD pour ajouter plus de capacité plus tard.

Cela aide que l’interface OxygenOS soit bien optimisée. Les fonctionnalités supplémentaires ne manquent pas sur Android 13, mais aucune ne gêne et beaucoup sont désactivées par défaut. Cela ne nous dérange pas que ce soit tout à fait le départ visuel du système d’exploitation de Google par endroits (et pratiquement impossible à distinguer du ColorOS de la société mère Oppo dans d’autres) car tous les paramètres et raccourcis cruciaux sont là où vous vous attendez à ce qu’ils soient.

Vous pouvez vous attendre à recevoir quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui est de bon augure si vous prévoyez de conserver votre prochain achat de smartphone sur le long terme.

Rien à critiquer, vraiment ?

S’il y a un point noir sur la fiche technique du OnePlus 11, c’est le manque de recharge sans fil. Le OnePlus 10 Pro de l’année dernière pouvait faire le plein jusqu’à 50 W sur un pad Qi compatible, et avait une charge inversée pour recharger des gadgets plus petits comme de véritables écouteurs sans fil à la volée; ici, vous êtes limité à la charge filaire.

Non pas que vous traîniez longtemps une fois qu’il est temps de vous brancher, attention. La batterie de 5000 mAh est composée de deux cellules plus petites, qui peuvent se recharger à une puissance étonnante de 100 W (ou 85 W pour les combinés nord-américains, désolé). Ce n’est pas le plus rapide que nous ayons vu sur un smartphone, mais c’est certainement top, et cela signifie qu’une charge complète de vide à plein prend moins de 25 minutes. OnePlus met également un adaptateur dans la boîte, ce qui devient une rareté avec les téléphones concurrents. Ne vous attendez pas à traîner deux jours entre les arrêts au stand, mais un rechargement avant de vous coucher ou à la première heure le lendemain devrait vous permettre de passer à travers de la journée.

OnePlus n’a pas joué la sécurité sur le front de la photographie, optant pour un trio de nouveaux capteurs, une assistance au traitement d’image du fabricant d’appareils photo Hasselblad et un capteur de lumière à 13 canaux caché derrière le flash à double LED qui promet d’améliorer la précision des couleurs.

La majeure partie du boulot est effectuée par le capteur principal de 50 MP, qui prend des photos détaillées et éclatantes sous un bon éclairage, comme on peut s’y attendre de n’importe quel téléphone haut de gamme en 2023. Les couleurs et la plage dynamique restent plus proches de la réalité que le Pixel 7 Pro. Vous devez travailler dur pour gérer au mieux la balance des blancs. Le feuillage, la maçonnerie et les traits du visage sont bien conservés, même à distance, et la netteté n’est pas trop agressive. Samsung, Google et les produits phares d’Apple conservent une avance, mais pas de beaucoup.

La faible luminosité est plus un défi, nécessitant une main ferme même lorsque le mode nuit automatique se déclenche. Les résultats sont pratiquement impossibles à distinguer du réglage Nuit dédié, avec très peu de bruit et des couleurs précises, ainsi que de bonnes quantités de détails. La netteté de l’image peut être assez forte, il y a donc un écart plus large ici entre le 11 et ses rivaux plus chers, mais quand même – ce n’est pas énorme.

L’ultra large 48 MP voit certains des changements matériels les plus importants. Bien qu’il ait un nombre de pixels inférieur et un champ de vision plus étroit que celui du OnePlus 10 Pro, il a gagné l’autofocus et un nouveau mode de mise au point macro. L’effet fisheye en option a disparu, mais la qualité globale de l’image a fait un pas en avant bienvenu. La couleur, les détails et l’exposition sont tous en ligne avec le capteur principal, et il s’intègre toujours largement dans chaque image. La plage dynamique n’est pas aussi bien préservée, mais encore une fois, elle est marginale.

Le «téléobjectif portrait» de 32 MP, quant à lui, est destiné à reproduire l’objectif principal de 30 mm de Hasselblad à un zoom 1x et un objectif de 65 mm à 2x – tout ce qui est plus fort repose sur le zoom numérique. Il existe également un filtre de couleur « Serenity » sur mesure, créé avec l’aide de photographes qui utilisent du matériel Hasselblad, pour donner à vos photos plus de profondeur et de personnalité. Encore une fois, il gère l’exposition, la couleur et le contraste aussi bien que le capteur principal, et bien que les détails diminuent légèrement, les résultats sont toujours très bons. Les portraits ont un flou de profondeur convaincant, mais les détails disparaissent rapidement une fois que vous commencez à zoomer davantage. Les algorithmes du Pixel 7 Pro et l’objectif dédié du Galaxy S23 Ultra sont les grands gagnants, mais ils coûtent tous les deux plus cher.

La vidéo est bien couverte, gérant l’enregistrement 8K à 24 ims, 4K à 60 ims et 1080p à 240 ims au ralenti. La stabilisation d’image électronique assistée par gyroscope maintient les images relativement fluides. Nous n’avons pas non plus eu à nous plaindre de la caméra selfie orientée vers l’avant.

Verdict du OnePlus 11

Que recherchez-vous dans un téléphone ? Qu’il s’agisse de performances rapides, d’un écran de qualité, d’un style haut de gamme ou d’appareils photo performants, vous le trouverez dans le OnePlus 11. L’entreprise n’a fait aucun compromis majeur pour contrôler le prix, mais elle parvient toujours à saper l’autorité des grands noms de la concurrence comme le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23.

Il y a un ou deux pas en arrière qui l’empêchent d’être parfait, comme la perte de charge sans fil, et le zoom optique 2x est légèrement plus restrictif que ce que vous trouverez chez les rivaux mentionnés ci-dessus. Mais il les surpasse sur les vitesses de charge filaire et les suit presque partout ailleurs. Et vu son prix, vous devrez vous demander s’il est utile de dépenser plus pour les alternatives.

Puissant, durable et beau, en plus il prend de superbes photos (sinon de première classe). Le OnePlus 11 est presque tout ce que vous pourriez demander à un téléphone phare, à un prix raisonnable.