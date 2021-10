Vivo ajoute trois smartphones fins et élégants à sa gamme

Vivo élargit sa série Y en ajoutant les nouveaux Y33s, Y21 et Y21s. Avec les nouveaux modèles vivo, il y a un smartphone milieu de gamme exceptionnel pour répondre aux besoins de chaque consommateur. Chacun des nouveaux téléphones partage les mêmes caractéristiques clés – et tous offrent le même niveau de qualité : Une batterie de 5000mAh associée à la technologie fiable de charge rapide de vivo, pour garantir une activité illimitée tous les jours, le dernier système d’exploitation Android 11, la prise en charge de la double carte SIM, un capteur d’empreintes digitales latéral et un châssis fin de 8 millimètres avec une finition polie brillante.

Les trois smartphones sont disponibles en France depuis le 1er octobre 2021. Le vivo Y33s est vendu en exclusivité chez Boulanger, en pack avec des écouteurs True Wireless Echo au prix de 259€. Le Y21s et le Y21 sont disponibles chez les revendeurs habituels (Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, Bouygues, etc) respectivement aux prix recommandés de 219€ et 199€.

Des photos étonnantes, traitées rapidement : le vivo Y33s

Le vivo Y33s, dont l’objectif est d’offrir une expérience utilisateur fluide pour l’utilisation quotidienne et le divertissement, continue de répondre aux attentes des utilisateurs, qui peuvent compter sur vivo pour leur offrir des performances photographiques exceptionnelles.

Le Y33s est doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels dans le cadre d’une configuration à trois caméras arrière, ce qui permet aux consommateurs de capturer leurs souvenirs. La configuration de l’appareil photo se poursuit avec une caméra Super Macro, pour une clarté accrue lors des prises de vue rapprochées. Là encore, vivo a veillé à ce que les performances permettent de parvenir au Perfect Shot : Un processeur MediaTek Helio G80 alimenté par 8 Go de RAM garantit le bon fonctionnement de toutes les applications et le traitement rapide des images. De plus, avec un stockage de 128 Go, vous ne manquerez jamais d’espace pour sauvegarder vos souvenirs importants. Pour garantir une expérience utilisateur sans souci, de jour comme de nuit, le Y33s offre trois avantages : sa charge rapide vivo de 18W permet de recharger rapidement la batterie, même avec l’accumulateur généreux de 5000mAh (valeur typique), tandis que le système vivo Energy Guardian assure l’équilibre entre performance et efficacité pour une gestion optimale de l’énergie. En outre, le vivo Y33s est doté d’un écran FullHD+ 1080p, d’une capacité de stockage extensible à l’aide de cartes microSD, de paiements sans contact via la technologie NFC, ainsi que de la fonction Extended RAM 2.0, qui permet à l’appareil d’utiliser ses 8 Go de RAM embarquée et d'”emprunter” 4 Go de mémoire de travail supplémentaire à ses 128 Go de stockage ROM, pour un fonctionnement multitâche et un passage entre les applications plus fluides.

Trouver le juste milieu entre valeur et performance : le vivo Y21

Conçu pour les consommateurs qui n’ont pas l’intention de pousser leur smartphone à la limite dans leur utilisation quotidienne, le Y21 est une alternative attrayante qui présente le meilleur rapport prix-performance possible avec le processeur MediaTek Helio P35. La mémoire vive de 4 Go peut également être augmentée de 1 Go par logiciel. La surcouche Funtouch OS 11.1 de vivo offre une expérience optimisée grâce à un système Multi-Turbo 5.0 qui améliore la connexion des données, la vitesse du processeur système et l’économie d’énergie, ainsi qu’un mode de jeu mis à jour pour une expérience de jeu mobile forte. L’écran HD+ Halo Fullview™ de 16,55 cm (6,51 pouces) avec technologie in-cell, offre une expérience visuelle nette avec des couleurs éclatantes. Le Y21 partage le design fin caractéristique de vivo, dont l’aspect sophistiqué est complété par la finition “Blanc Perle” ou les nuances profondes de “Bleu Métallique”, et complète le design élégant en pesant 182 grammes.

Voici le grand frère : le vivo Y21s

Le Y21s, qui monte en gamme, offre des capacités de photographie et de vidéo intelligentes, comme le Y33s, et dispose également d’un système à trois caméras avec un appareil photo principal de 50 mégapixels. Il est également doté de fonctions intelligentes pour aider les consommateurs à prendre le cliché parfait dans presque toutes les situations. Il s’agit notamment du mode nuit pour les objectifs avant et arrière, de la fonction Time-Lapse et de l’option Slow-Motion à 120 images par seconde. Son processeur MediaTek Helio G80 est associé à un espace de stockage embarqué de 128 Go, extensible via une carte MicroSD pouvant aller jusqu’à 1 téraoctet, afin de garantir une grande capacité pour les médias et les applications. Tout ce matériel est enveloppé dans un élégant boîtier de 8 mm. Le vivo Y21s prend également en charge les paiements sans contact grâce à la technologie NFC.