Panasonic Lumix S5, l’appareil photo plein format qui n’alourdira pas vos poches

Le nouvel appareil photo plein format de Lumix offre une mise au point automatique supérieure avec détection de visage / yeux / objet en temps réel et prise de vue en continu en 4K. À 630 g, il s’agit de l’appareil de la série S le plus petit et le plus léger à ce jour, ce qui rend la création vidéo portable plus facile à gérer. Avec un capteur CMOS plein cadre de 24,2 MP, le S5 rejoint l’incroyable gamme d’appareils de la société capables de filmer en 4K 60p / 50p. Avec une batterie économe en énergie de 2200 mAh, ce S5 capture 1500 photos en mode Power Save LVF (et 470 avec LVF). Ajoutez deux emplacements pour carte SD, une compatibilité WiFi et Bluetooth, un écran LCD à angle libre de 2 pouces et une faible sensibilité à la lumière insensée (-6EV), vous n’avez pas besoin d’être dans le noir en choisissant un compagnon pour filmer votre prochain court métrage. Il sera disponible à partir de fin septembre pour 1999 € (boîtier uniquement) et le système de monture en L vous garantira une pérennité à mesure que Lumix continuera de développer des objectifs.