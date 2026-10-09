Amazon dévoile les Amazon Alexa Tablets

Une toute nouvelle gamme de tablettes qui allient un matériel puissant, l’intelligence d’Alexa+, et un accès intégré à toutes vos applications préférées via le Google Play Store.

Cette nouvelle gamme comprend trois modèles : Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 et Amazon Alexa Tablet 8.

Alexa+ est intégrée au cœur de chaque tablette, offrant une aide sur-mesure qui s’adapte à tout ce que vous faites. Dites simplement « Alexa » ou appuyez sur le bouton « Ask Alexa », et Alexa apparaît instantanément.

Grâce à la technologie «On-Screen Intelligence », les utilisateurs peuvent demander à Alexa de regarder ce qui est affiché à l’écran pour obtenir une aide en temps réel et contextuelle, qu’il s’agisse de planifier des sentiers de randonnée ou de lire des calendriers sportifs pour les ajouter à votre agenda. La technologie « On-Screen Intelligence » ne s’active que lorsque les clients le demandent, avec un indicateur visuel clair chaque fois qu’Alexa peut voir l’écran.



Amazon Alexa Tablet 12 Pro : conçue pour travailler dur … et se divertir tout autant

Amazon Alexa Tablet 12 Pro (à partir de 499,99 €) est la tablette la plus avancée jamais conçue par Amazon. Façonnée à partir d’une seule pièce d’aluminium, elle ne mesure que 6,5 mm d’épaisseur, est ultra légère et est conçue pour un équilibre parfait. L’Amazon Alexa Tablet 12 Pro est disponible avec deux options d’écran : un écran standard lumineux et un écran Nanomatte de pointe avec antireflet.



L’écran Nanomatte utilise une technologie antireflet gravée avec précision pour réduire considérablement les reflets. Avec une rétention de contraste incroyable en conditions lumineuses et un texte qui semble reposer directement sur la surface du verre. Exclusif à l’Amazon Alexa Tablet 12 Pro, l’écran Nanomatte offre une lisibilité remarquable en intérieur comme en extérieur, sous tous les angles et dans toutes les conditions de luminosité.

Conçus exclusivement pour l’Amazon Alexa Tablet 12 Pro, les nouveaux Amazon Alexa Tablet Pro Pen et Amazon Alexa Tablet Pro Keyboard transforment votre tablette en un véritable poste de travail. Le Pro Pen est un stylet actif USI 2.0 offrant 4 096 niveaux de sensibilité à la pression, la détection d’inclinaison, un système d’accroche magnétique et la recharge sans fil. Le Pro Keyboard se fixe magnétiquement au 12 Pro sans nécessiter d’appairage Bluetooth – il suffit de le clipser pour disposer instantanément d’un espace de travail complet.

Avec les Amazon Alexa Tablets, le meilleur de l’expérience Kindle arrive pour la première fois sur tablette – ouvrez un livre dans l’application Kindle, et l’appareil se transforme en un véritable sanctuaire de lecture sans distractions. Les notifications se mettent en sourdine, la lumière bleue est réduite, et l’autonomie de la batterie peut atteindre jusqu’à 20 heures.

De plus, vous pouvez surligner, souligner, prendre des notes et annoter les pages directement avec le Pro Pen. Les annotations dans vos livres se synchronisent également entre les applications Kindle sur les appareils compatibles avec le stylet et sur le Kindle Scribe.

Nouvelle Alexa Tablet 12 Pro

Lancée aux côtés de l’Amazon Alexa Tablet Pro 12, la nouvelle Amazon Alexa Tablet 11 est conçue pour le streaming, le gaming, la lecture et la navigation web. Le boîtier fin en aluminium monobloc abrite un processeur 8 cœurs avec 8Go de RAM, des haut-parleurs Dolby Atmos double, et jusqu’à 15 heures de lecture vidéo. Alexa+ est intégrée avec la même technologie d’onglet dynamique, un accès vocal et tactile, et une intelligence personnalisée. Elle est disponible en coloris Graphite, Amethyste et Matcha.