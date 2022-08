On a testé… Le OnePlus 10T

Le 10T est certes un successeur du 10 Pro, mais à un prix beaucoup plus acceptable.

Le OnePlus 10T sera disponible à partir du 25 août. Il sera possible de le précommander via OnePlus.com et Amazon à partir du 11 août. Cet appareil sera proposé à partir de 729 €. Si le 10 Pro est un produit phare à part entière, le 10T adopte un design similaire mais est en fait fait de matériaux différents bien que vous ayez du mal à faire la différence.

Le 10T n’a pas non plus plusieurs caractéristiques de pointe comme la recharge sans fil. Au lieu de cela, il augmente la charge filaire à 150 W, ce qui à peine croyable, et utilise la toute dernière plate-forme Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm (le + est le nouveau bit).

La stratégie de OnePlus est intéressante, d’autant plus que s’il y avait un OnePlus 8T, il n’y avait pas de OnePlus 9T l’année dernière (il y avait cependant un 9R uniquement en Inde) pour combler le fossé entre la série OnePlus 9 et le OnePlus 10 Pro (cela pourrait être lié à la pandémie). Et nous avons eu des nouveautés du côté des Nord à prix sage entre-temps, notamment le OnePlus Nord 2T – il s’agit clairement d’une mise à niveau de la série Nord, mais c’est un peu plus de changement.

Design et écran

Plus vous regardez ce 10T, plus les changements subtils entre celui-ci et le 10 Pro deviennent évidents. Alors que le 10T dispose d’un écran HDR10 + prenant en charge 6,7 pouces comme avec le 10 Pro, la résolution est de 1080 x 2412 pixels au lieu de 1440 x 3216, 394ppi au lieu de 525ppi. L’affichage du taux de rafraîchissement adaptatif ne va pas non plus de 1 à 120 Hz, mais bascule entre 120, 90 et 60 Hz selon les besoins. Alors que le Corning Gorilla Glass Victus est utilisé dans le 10 Pro, Gorilla Glass 5 est utilisé pour le 10T. Ces changements sont-ils perceptibles ? Pas généralement, bien que côte à côte, l’écran du 10 Pro soit nettement plus attrayant.

Il existe d’autres différences de conception clés. La bosse de la caméra est moins prononcée et fait davantage partie intégrante du corps – c’est un design de style monocoque qui nous rappelle le Find X5 Pro de la société mère Oppo – ce n’est certainement pas une mauvaise chose, nous adorons ce téléphone !

La position du double flash LED a également changé. Mais il y a une décision de conception cette fois-ci qui sera désagréable pour de nombreux fans de OnePlus, et c’est la suppression du curseur d’alerte OnePlus. Il s’agit d’une fonctionnalité de base de OnePlus et est similaire à l’interrupteur distinctif de l’iPhone en ce sens que vous pouvez désactiver le téléphone sans le regarder. C’est vraiment dommage. Nous avons vu avec des décisions telles que la suppression du logo Apple brillant sur un MacBook que le changement se produit et fonctionne bien. Mais le marché Android premium est si encombré qu’on a l’impression que supprimer quelque chose d’aussi distinctif est une erreur – pourrait-il revenir dans le OnePlus 11 Pro – ou est-ce la fin de la ligne pour lui ?

Pour sa part, OnePlus reconnaît la controverse que cela va provoquer et a longuement expliqué l’omission dans un article de blog : “Ce n’était pas une décision prise rapidement ou facilement – nous comprenons sa valeur et son héritage sur les appareils OnePlus. Cette décision nous a fourni l’espace nécessaire à l’intérieur de l’appareil pour ajouter de nouvelles technologies significatives… tout en conservant une forme mince et léger.

« Nous savons que nos utilisateurs s’attendent à ce que les appareils OnePlus aient une charge à haute puissance, une grande capacité de batterie et un meilleur signal d’antenne. Pour exceller dans chacun de ces trois domaines, l’espace à l’intérieur du OnePlus 10T doit être occupé par de nouvelles technologies.

La technologie de l’antenne a été mise à niveau sur ce modèle, dit OnePlus – il y a maintenant 15 antennes distinctes et une fonctionnalité appelée AMP connect pour réduire les interférences entre le Wi-Fi et le Bluetooth

Ce téléphone sera disponible en deux couleurs – mémoire de 16 Go et version vert jade de 256 Go, comme illustré ici, et finition noire en pierre de lune mate adhérente qui est la version la moins chère, en 8 Go / 128 Go. La finition vert jade est particulièrement agréable à notre avis. Oh, et au fait, il existe un modèle de mémoire de 12 Go, mais il ne sera disponible qu’en Inde.

Caractéristiques et performances

Il n’y a aucun doute sur les performances de ce téléphone – comme on peut s’y attendre il est super rapide à tous les niveaux, que vous jouiez à des jeux éprouvants, que vous ouvriez des documents ennuyeux ou que vous retouchiez des images.

L’une des principales caractéristiques du 10T est sa charge rapide de 150 W (toujours de marque Supervooc dans le style de la société mère Oppo), ce qui est tout simplement formidable si vous utilisez le chargeur prêt à l’emploi. Oui, un bloc d’alimentation est toujours fourni ! Le timing est d’environ 19-20 minutes de zéro à plein, ce qui est, bien sûr, fou (dans le bon sens). Il sera intéressant de voir comment la technologie de charge filaire évoluera au cours des deux prochaines années, maintenant que les téléphones sont arrivés au stade où nous pouvons les recharger en quelques minutes. La charge sans fil sera-t-elle supplantée parce qu’elle est trop lente ?

OnePlus indique que la charge rapide 10T fonctionne en utilisant deux pompes de charge de 75 W pour aider à cela, tandis que le système de refroidissement a également été amélioré – il y a 13 capteurs de température à l’intérieur de l’appareil selon OnePlus et la charge rapide est gérée par une puce personnalisée.

Comme avec le 10 Pro, Face Unlock est le moyen le plus simple de déverrouiller le téléphone, mais il y a aussi un capteur d’empreintes digitales rapide à bord. Et grâce au Snapdragon de dernière génération, il dispose également de la toute dernière connectivité Bluetooth 5.3 à bord.

L’appareil est livré avec OxygenOS 12.1 basé sur Android 12, mais il devrait recevoir une mise à jour assez rapide de l’OxygenOS 13 entrant basé sur Android 13, bien que OnePlus ait confirmé que cela se produira après le OnePlus 10 Pro. OxygenOS 13 offre une personnalisation accrue parmi d’autres fonctionnalités. OnePlus garantit que le OnePlus 10T recevra trois mises à jour Android majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Comme d’habitude, il y a des étuis sympas disponibles pour cela – littéralement en ce qui concerne l’étui Glacier Mat. Cela aide le téléphone à refroidir. Il a également une finition assez rugueuse. Vous ne ferez certainement pas glisser votre téléphone si vous l’utilisez.

Caméra

Le 10T semble avoir une configuration de caméra similaire à celle du 10 Pro, mais ce n’est certainement pas la même chose – il n’y a pas de logiciel amélioré par Hasselblad cette fois-ci. Il y a le capteur Sony IMX766 de 50 MP, f / 1,8, 24 mm avec OIS utilisé pour l’objectif principal, un capteur macro ultra large de 8 MP et 2 MP.

L’appareil photo principal est une très légère mise à niveau par rapport au 10 Pro sur le papier mais le reste de la configuration est décevant, avec l’objectif macro pas très utile (comme ils le sont généralement) et l’absence de téléobjectif regrettable mais attendue à ce prix. . La macro, en particulier, nous a laissé un sentiment de naufrage. En effet, le système de caméra est similaire à la configuration du Nord 2T beaucoup moins cher et c’est décevant.

Les images de l’objectif principal sont acceptables dans des conditions d’éclairage normales, mais les images ne sont pas si bien équilibrées et contrairement aux images du Pixel 6 par exemple, elles manquent de dynamisme. Et puis il y a la faible luminosité – comme le 10 Pro, nous avons trouvé beaucoup à désirer à partir d’images prises dans des conditions sombres.

Verdict

Le OnePlus 10T offre une quantité énorme d’atouts – mais comme pour tant de téléphones cette année, il y a un paquet de concurrents vraiment brillants qui font la queue à la porte. En particulier, il y a une concurrence féroce de la part du Google Pixel 6. OK, donc le 10T a quelques fonctionnalités qui le font avancer dans la course aux spécifications. Il embarque le dernier matériel Snapdragon, une technologie de charge à la pointe de la technologie, une batterie plus grosse et une caméra selfie bien meilleure. Mais vous ne devriez l’acheter que si vous êtes d’accord avec une configuration de caméra qui ne soit pas la meilleure. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure et obtenir quelque chose de mieux, alors jetez un œil au Pixel 6. Et si vous voulez un téléobjectif, optez pour le Samsung Galaxy S22 ou le 10 Pro lui-même.

L’avis de Stuff

Note : 4/5

Un smartphone décent. Mais la concurrence est féroce à ce prix, donc ce n’est qu’un choix valable à condition que vous ne vouliez pas la meilleure expérience photo

Les plus

Superbes performances

Grande batterie et charge ultra rapide

Actualisation variable bienvenue

Conception haut de gamme

Les moins

Pas de charge sans fil

Pas d’étanchéité

Pas de téléobjectif, macro pas utile