On a testé… la Microsoft Surface Go 3

Le Microsoft Surface Go 3 est ce que certains souhaitent que l’iPad soit. Une tablette raisonnablement abordable avec même logiciel qu’un ordinateur portable, Windows 11 en l’occurrence.

Elle peut exécuter, ou au moins essayer d’exécuter, n’importe quelle application que vous pourriez utiliser sur un ordinateur de bureau à 4000 €. Mais c’est aussi une tablette fine et légère pour regarder YouTube au lit ou en vacances. Le concept Microsoft Surface Go 3 est soigné. Cependant, vous devez accepter de vrais compromis en termes de performances.

Microsoft utilise ici de nouveaux processeurs dans cette génération. Mais même le Surface Go 3 haut de gamme avec 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i3 semble considérablement sous-alimenté par rapport à ce que vous pouvez obtenir pour un prix similaire. Même l’iPad le moins cher roule sur la Surface dans certains tests. La Microsoft Surface Go 3 gère très bien les bases. Cependant, si vous recherchez un ordinateur portable sur le fond ou un ordinateur pour jouer en déplacement, vous serez probablement déçu. Cela dit, cet hybride ne manque pas de charme…

Design : un peu carré

Microsoft n’a pas beaucoup changé le design de la série Go cette année. C’est toujours une plaque mince et légère de magnésium, l’un des meilleurs métaux possibles pour le travail. Faites glisser un doigt le long du dos du Microsoft Surface Go 3, et vous remarquerez une sorte de finition douce au toucher. Il n’a pas la sensation de fraîcheur instantanée que vous associez habituellement au métal, mais il est plus cher que le plastique. C’est comme si le polycarbonate et l’aluminium avaient eu un bébé. Microsoft utilise un alliage de magnésium pour réduire le poids de la Microsoft Surface Go 3. C’est important car le Go utilise une plaque de métal supplémentaire pour sa béquille. Comme dans les générations précédentes, cette chose est géniale. Il est rigide et étudie dans tous les sens, et permet à l’écran de s’asseoir à peu près n’importe quel angle, de presque vertical à presque horizontal. Bien sûr, ce n’est pas aussi confortable qu’une charnière d’ordinateur portable classique si vous travaillez avec le Microsoft Surface Go 3 sur vos genoux, car cette fine bande de métal va reposer quelque part sur vos jambes.

Cependant, nous ne savons pas pourquoi quelqu’un achèterait un Microsoft Surface Go 3 pour la seule tablette. Pour une expérience complète, vous avez besoin de l’un des claviers Type Cover de Microsoft. Ceux-ci s’accrochent au bas de la tablette à l’aide d’aimants, et une autre série d’aimants soulève le haut du clavier d’un pouce pour un angle de frappe plus confortable. Comme pour toute Surface hybride, le Microsoft Surface Go 3 n’inclut pas le clavier. Cela augmente le prix “réel” de cet hybride.

Comment est l’expérience de frappe au quotidien ? Étonnamment solide. Un clavier d’ordinateur portable standard est environ 20% plus large que celui-ci. La petite échelle de cet hybride exige que les touches soient un peu écrasées. Cependant, les capuchons de touches réels sont de taille normale. Après 10 minutes, nous avons pu taper à une vitesse plus ou moins normale, avec le nombre normal de fautes de frappe. Cependant, nous ne voudrions toujours pas travailler sur un Microsoft Surface Go 3 toute la journée, tous les jours. Pour cela, mieux vaut quelque chose comme le Surface Go 2 Laptop.

Les hybrides doivent faire des compromis, Microsoft les réduit simplement avec un accessoire clavier de haute qualité. L’action des touches ressemble à celle d’un véritable ordinateur portable ultraportable, les touches sont rétroéclairées et le pavé tactile est génial. C’est une vitre en verre texturé, pas le plastique utilisé dans de nombreux ordinateurs portables.

Écran : il brille de mille feux

La Microsoft Surface Go 3 possède un écran de 10,5 pouces de 1920 par 1280 pixels, tout comme son prédécesseur. Bien qu’il ne soit pas aussi net que l’iPad 10,2 pouces, il est plus net au pouce que presque tous les ordinateurs portables «normaux» que vous pourriez acheter à environ ce prix.

Il est aussi plus lumineux, capable d’atteindre 400 nits selon notre outil de test colorimètre. Vous voulez ce genre de luminosité lorsque vous travaillez à l’extérieur, et c’est le genre de puissance que nous voyons des ordinateurs portables haut de gamme qui se vendent à 1000 € ou plus.

La couleur est également satisfaisante. Le Microsoft Surface Go 3 n’a pas de gamme de couleurs ultra-large comme un iPad Pro, mais il atteint la norme argentée en couvrant tous les tons dont vous avez besoin pour éviter un aspect faible et insaturé. Pour les geeks de l’écran, il remplit 99% de sRGB, 78% de DCI P3.

Pour un hybride qui commence à moins de 400 €, ce n’est pas mal du tout. Vous pouvez également vous procurer un stylet offrant 4096 niveaux de sensibilité à la pression et d’inclinaison. Mais, comme le clavier, celui-ci n’est pas inclus et coûte 100 € : aïe.

À l’avenir, nous aimerions voir Microsoft pousser cette conception encore plus loin en affinant les bordures de l’écran, en adaptant un écran plus grand à une surface similaire. Le Microsoft Surface Go 3 a des bordures assez épaisses par rapport à quelque chose comme le Dell XPS 13. Mais demander une révolution du design cette année est probablement un peu trop : n’oublions pas que le Microsoft Surface Go 3 est un hybride d’entrée de gamme.

Performances : vous avez dit Intel ?

Nous espérions cependant voir des progrès plus significatifs dans un autre domaine : la performance. La Microsoft Surface Go 3 reçoit de nouveaux processeurs dans tous les domaines, mais ils n’apportent pas vraiment le genre de coup de pouce que nous espérions par rapport à la dernière génération de Surface Go 2.

Lorsque vous configurez la Microsoft Surface Go 3, vous avez le choix entre deux processeurs, l’Intel Pentium 6500Y et l’Intel Core i3 10100Y. Nous utilisons la version haut de gamme, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est le meilleur que vous puissiez obtenir. Ce « Y » sournois à la fin du nom du processeur signifie qu’il n’est qu’environ la moitié de la puissance des processeurs Core i3 de 11e génération utilisés dans les ordinateurs portables à petit budget et, à en juger par les spécifications, il n’est même pas beaucoup plus puissant que le modèle de base Pentium. Vous obtenez juste une vitesse d’horloge légèrement plus élevée.

La vraie question ici est de savoir si c’est important. Pour les jeux, nous avons essayé The Witcher 3 et ça ne s’est pas bien terminé. Avec une résolution native, des graphismes minimum, la fréquence d’images se compte en chiffres simples. Même lorsque vous réduisez la résolution à 1024 x 768, il y a des baisses régulières en dessous de 10 ips, ce qui la rend injouable. En réduisant un peu les choses, nous avons essayé Skyrim – la version originale moins exigeante plutôt que l’édition spéciale. Avec un ultraportable Core i5, vous pouvez jouer à ce jeu en 1080p, avec des graphismes corrects. Pour le rendre jouable à distance sur une Surface Go 3, vous devez descendre au paramètre graphique le plus bas, ce qui vous permet d’obtenir des fréquences d’images dans les 30. Descendez à 1280 x 800 pixels et vous pouvez obtenir des fréquences d’images oscillant autour de 60 images par seconde, mais avec des détails d’image considérablement réduits. C’est amusant, c’est jouable, mais ça a probablement l’air pire que la version Nintendo Switch.

Nous avons aussi essayé Subnautica sur le Microsoft Surface Go 3. C’est un jeu plus exigeant que Skryim. Ça ne s’est pas trop bien passé. Bien qu’il soit à peu près jouable à une résolution de 1280 x 800 pixels avec tous les paramètres graphiques réduits, y compris la suppression de la modélisation de l’eau jusqu’à ce qu’elle ressemble à des blocs de gelée vacillants dans un bol à mélanger, nous ne pouvions toujours pas obtenir un solide 30 fps .

Bref, la Microsoft Surface Go 3 n’est pas une bonne machine de jeu portable. Et nous ne l’utiliserions pas pour autre chose que l’édition légère d’images Photoshop. Les travaux plus exigeants comme le montage vidéo et les illustrations numériques où vous utiliserez des dizaines de calques et des pinceaux émulés compliqués sont mieux laissés aux ordinateurs portables dotés d’un processeur Intel Core “correct”.

Les processeurs comme l’Intel Core i3-10100Y sont conçus pour consommer très peu d’énergie et générer très peu de chaleur. Alors que de nombreux processeurs Intel ont fait de grands progrès au cours de la dernière année, ce n’est pas le cas de ces consommateurs de batterie. Comme vous pouvez le constater par son nom, ce processeur ne fait même pas partie de la dernière génération. Il s’agit d’un processeur de 10e génération, basé sur une architecture système annoncée en 2018. C’est pourquoi la Microsoft Surface Go 3 pourrait vraiment faire avec l’équivalent Windows du processeur M1 d’Apple, quelque chose d’un peu plus ambitieux. Qualcomm a essayé ses processeurs Snapdragon de smartphonee pour Windows, mais ceux-ci combinent des performances douteuses avec une prise en charge inégale des applications.

Le gros effet secondaire d’Intel Core i3 10100Y est qu’il permet à la Surface Go 3 de fonctionner de manière totalement silencieuse. Il n’y a pas de ventilateur ici pour faire du bruit. Et même s’il fait chaud, il est peu probable que vous le remarquiez, car le clavier ne le sera jamais.

Autonomie de la batterie : Pas mal, pas iPad

Il n’y a pas de place pour une batterie gigantesque dans la Microsoft Surface Go 3. Elle embarque une batterie de 29Wh, environ 10% plus petite que celle de l’iPad 10.2. Et il doit également exécuter un système d’exploitation plus complexe, Windows 11.

En utilisant la Surface Go 3 pour rédiger des documents et un minimum de tracas sur Internet, nous avons constaté qu’elle durait environ huit à huit heures et demie. La diffusion en continu de vidéos sur YouTube a donné des résultats similaires : vous pourriez passer environ huit heures 45 minutes si vous avez de la chance.

Cependant, c’est à ce moment-là que vous faites attention et que vous ne laissez pas un navigateur énergivore avec 65 onglets ouverts. Nous le trouverions utilisable pour voyager, bien que nous ne soyons pas tout à fait au niveau de l’iPad ici.

Un autre test nous a montré exactement à quelle vitesse vous pouvez mettre à plat la Microsoft Surface Go 3, malgré le fait qu’il dispose d’un processeur conçu pour simplifier le jus. Une demi-heure de Skyrim a pris exactement 33% de réduction sur la batterie, ce qui suggère que la durée de vie de la batterie peut atteindre 90 minutes – bien que ce type d’endurance soit assez typique pour un ordinateur portable jouant à un jeu qui maximise ses performances.

Ce petit ordinateur portable a d’autres fonctionnalités intéressantes, attention. Sa webcam de 5 Mégapixels détruit la concurrence en termes de qualité d’image. C’est bien mieux que tout ce que nous avons essayé récemment, car presque tous ont de minuscules capteurs de résolution 720p. C’est l’un des effets secondaires pratiques de tout mettre dans l’écran. La profondeur de la partie tablette signifie qu’il y a de la place pour une assez bonne webcam.

Il y a aussi un appareil photo arrière de 8 Mégapixels qui prend des photos en 6 Mégapixels – qui sera certainement apprécié par ceux qui pensent encore qu’une tablette doit avoir un meilleur appareil photo que leur téléphone simplement parce qu’il a un écran plus grand.

Les haut-parleurs sont OK aussi. Bien que le volume et les basses ne soient pas proches de ceux d’un iPad Pro, il y a suffisamment de suggestions de basses pour que les grosses caisses sonnent comme si elles existaient. Le ton est assez uniforme, avec presque aucune distorsion de milieu de gamme laide qui peut s’infiltrer lorsque les pilotes d’ordinateurs portables sont au maximum. Nous comptons cela comme une victoire.

Microsoft Surface 3 Go : le verdict

La Microsoft Surface Go 3 est un peu comme un iPad habillé en businessman. Il y a longtemps qu’un iPad sera capable d’exécuter exactement les mêmes applications de bureau que leurs MacBooks, et la série Surface le propose – mais avec Windows – depuis des années. C’est juste dommage que cette année n’apporte pas autant d’amélioration des performances, ce qui est flagrant lorsque tous les iPad sont plus puissants. Même si vous achetez la Microsoft Surface Go 3 haut de gamme, elle ne convient vraiment que pour les tâches de bases.

Mais est-ce important ? La Microsoft Surface Go 3 est une machine d’entrée de gamme, non ? Sûr. Mais lorsque vous prenez en compte le clavier, vous finissez par payer 700 euros. Ce n’est pas de la petite monnaie.

Si vous ne voulez pas exécuter Photoshop, éditer des vidéos, jouer aux meilleurs jeux sortis après 2012 ou taper de longs essais tous les jours, il y a beaucoup à aimer dans la Microsoft Surface Go 3. Son design n’a pas beaucoup changé mais il est toujours ultra-pratique, la webcam embarrasse carrément celles d’à peu près tous les ordinateurs portables. Et bien que le clavier soit un peu à l’étroit, il reste suffisamment confortable pour une frappe longue occasionnelle.