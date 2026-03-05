Essai – Skoda Superb Combi PHEV : elle sait tout faire ! 

Quelle serait l’auto familiale idéale ? Il lui faudrait du volume, du confort, des équipements, de l’efficience et un tarif acceptable. Dans ce cas, la Skoda Superb Combi hybride rechargeable est une excellente candidate. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est l’un des secrets les mieux gardés de la planète automobile, ou presque ! La marque tchèque Skoda est entrée dans la galaxie Volkswagen par la petite porte, avec le statut d’autos bon marché et un peu basiques. Au fil des décennies, le rapport de force s’est inversé et Skoda joue désormais dans la cour des grands. Les amateurs d’automobiles le savent depuis de nombreuses années et notamment ceux qui aiment les grandes berlines statutaires : la Superb, c’est le maître-achat de la catégorie.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses : comme c’est le cas lors de chaque restylage, la calandre a été redessinée et la signature visuelle a été affinée, avec l’apparition de phare Matrix LED de seconde génération. Évolutions aussi à l’intérieur avec de nouvelles commandes « smart Dial », tandis que l’offre mécanique a elle aussi évolué, on en parle en dessous !

Et sous le capot ?

On retrouve des motorisations communes à d’autres automobiles du gigantesque groupe Volkswagen, notamment chez la Passat, qui est un peu la cousine technique de la Superb. La Superb existe ainsi dans des motorisations qui font 150 ch (hybride simple, avec un 1.5 essence, ou le célèbre 2.0 TDI), tandis que l’hybride rechargeable propose 204, toujours à partir du quatre cylindres essence de 1.5, mais associé à un moteur électrique plus puissant. A savoir aussi que, contrairement à la berline, la Superb Combi propose également le Diesel en version 193 et transmission 4×4. En ce qui nous concerne, nous avions donc le 1.5 hybride rechargeable de 204 ch, où le 1.5 essence de 150 est ainsi aidé par un moteur électrique de 116 ch, alimenté par des batteries d’une capacité utile de 19,7 kWh, qui promettent jusque 135 kilomètres d’autonomie en mode zéro émission, ce qui est énorme (même si, en vrai, dans le cadre d’un usage urbain et péri-urbain, vous en ferez un peu plus de 100, ce qui est déjà absolument remarquable). Ce qui est énorme, aussi, c’est la capacité de recharge, qui peut encaisser jusque 50 kW sur des bornes rapides, ce qui remet 80 % des capacités de batteries en 20 minutes. Intéressant, non ? Pour être exhaustif, on précisera que sa cousine technique, la VW Passat (disponible seulement en break, elle), élargit le spectre en proposant également le 2.0 TDI en 122 ch, ainsi que la version PHEV avec 272 ch. En vrai, l’offre de la Superb est déjà largement convaincante.

Et au volant, ça donne quoi ?

L’atout de la Superb est d’être proposée dans une somptueuse finition appelée Laurent & Klement (du nom des fondateurs de la marque, il y a un siècle), et dont la qualité des matériaux et des assemblages la font entrer dans le cercle fermé du premium allemand ! Cependant, notre Superb d’essai est venue, une fois n’est pas coutume, dans sa finition de base, « Sélection » : et pourtant, elle présente déjà bien, avec de jolis sièges et une planche de bord recouverte d’Alcantara gris à surpiqûres jaunes, une ambiance un peu sportive et qui amène de la gaîté ! Une fois à bord, on prend ses marques d’autant plus facilement que l’univers n’est pas éloigné de ce que l’on connaît chez d’autres autos VW, notamment la Passat, encore une fois. On pense à l’immense dalle de 15 pouces qui regroupe toutes les fonctions et offre une navigation claire et intuitive. Ensuite, une fois que l’on a pris ses marques et, notamment, que l’on profite de cet espace gigantesque à bord, reste à savourer la route. Ce qui se fait en toute sérénité, d’abord parce que l’auto est confortable, facile, sûre et silencieuse, mais également parce qu’elle lisse les sensations de conduite au profit de l’efficacité. Une posture dans l’ère du temps : les 204 ch sont là, mais la gestion « éco » de la boîte de vitesse ne donne pas des reprises avec la vigueur escomptée, à moins de mettre le pied au plancher, ce qui ne se fait pas spontanément au volant d’un break statutaire qui transporte la famille, avec une capacité de chargement qui peut dépasser les 1900 litres ! Le niveau de performances reste toutefois suffisant, d’autant que l’efficience énergétique, même sur route, même batteries vides, est une valeur forte de l’auto : 5,8 l/100 à l’issue d’un long trajet.

Son point fort ?

Espace gigantesque, confort de haut niveau, sobriété à la pompe, conduite sûre et facile : qui propose mieux pour une auto familiale ?

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1498 cm3

Puissance : 204 ch à 5500 tr/mn

Couple : 350 Nm à 1500 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 6 rapports

Poids : 1847 kilos

Vitesse maxi : 220 km/h

0 à 100 km/h : 8,1 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,4 l/100 / 5,8 l/100

Prix : gamme Skoda Superb Combi à partie de 48120 €, versions PHEV à partir de 53 680 €

Le verdict de Stuff

En toute discrétion, cette Skoda abat ses cartes et il est difficile de la prendre en défaut dans le moindre compartiment du jeu. Un choix avisé…