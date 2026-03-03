MWC 2026 : Xiaomi dévoile son incroyable supercar électrique digne de Gran Turismo

L’hypercar électrique déjantée de Xiaomi vient de faire ses débuts mondiaux – et c’est un pur fantasme digne de Gran Turismo.

Des roues futuristes ouvrent le bal, accompagnées du Xiaomi 17 Ultra et d’un nouveau chapitre dans l’histoire de la collaboration entre Xiaomi et Leica. Si vous vous aventurez sur le stand Xiaomi au MWC 2026 en vous attendant à une simple mise à jour de smartphone, vous risquez d’être surpris. Garée en évidence au centre, la Xiaomi Vision Gran Turismo est un concept d’hypercar électrique profilé qui semble tout droit sorti d’une PlayStation et débarquer sur le salon de Barcelone.

Initialement créée pour la franchise Gran Turismo, à la demande du créateur de la série, Kazunori Yamauchi, la Vision GT fait désormais ses débuts dans le monde réel. Et elle est tout aussi spectaculaire en vrai qu’on l’espérait. Xiaomi mise sur une philosophie de design baptisée « Sculptée par le vent », qui se traduit par un habitacle en forme de goutte d’eau, des canaux aérodynamiques sculptés, un système de contrôle actif du sillage et un feu arrière distinctif en forme d’auréole.

Le système de contrôle actif du sillage est une matrice de micro-perforations entourant le feu arrière. Grâce aux données du véhicule en temps réel, il guide activement le flux d’air, éloignant les turbulences de l’arrière sans perturber les surfaces lisses de la voiture.

On retrouve également les jantes Accretion Rims, des enjoliveurs en forme de vortex parfaitement intégrés à la surface du pneu. Leurs ailettes internes aspirent l’air pour refroidir les freins. Un système magnétique maintient l’enjoliveur en place pendant la rotation de la roue, réduisant ainsi la traînée aérodynamique et créant un effet visuel de flottement.

Plutôt que d’utiliser des ailerons rapportés, la voiture est conçue dès le départ pour un équilibre aérodynamique optimal. D’après des tests en simulation, Xiaomi affirme que le concept atteint un coefficient de traînée de 0,29, une force d’appui de -1,2 et un indice d’efficacité aérodynamique de 4,1.

Il s’agit clairement d’un concept, mais aussi d’une affirmation : un aperçu de la vision de Xiaomi quant à l’avenir du design des voitures électriques performantes, dans le cadre de ses ambitions plus larges. À l’intérieur, l’ambiance est encore plus ludique. Xiaomi décrit l’habitacle comme un intérieur « Sofa Racer ». Un nom bien choisi, car, selon la marque, l’idée est de vivre une expérience comparable à celle d’une course automobile sur un canapé. À première vue, le confort semble effectivement au rendez-vous.

Par ailleurs, l’ensemble intègre des fonctionnalités telles que Xiaomi Pulse, un assistant intelligent intégré au tableau de bord qui enveloppe le conducteur à 360 degrés, analyse l’environnement et son état, et communique par des signaux lumineux et sonores.

Il fonctionne de concert avec Xiaomi HyperVision, une interface dynamique basée sur Xiaomi Hyper OS qui s’adapte au mode de conduite, qu’il s’agisse de données télémétriques simplifiées sur circuit ou d’une navigation immersive. Présenté comme faisant partie intégrante de l’expérience à bord de la Vision GT, il est intégré à l’écosystème intelligent « Humain × Voiture × Maison » de Xiaomi.

Ce concept est présenté à Barcelone aux côtés de la berline tout électrique Xiaomi SU7 Ultra, plus accessible, témoignant des ambitions croissantes de l’entreprise sur le marché routier – bien que la Vision GT pousse cette exploration stylistique encore plus loin, dans le domaine des hypercars.