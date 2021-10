On a essayé le… Google Pixel 6

De près et personnel avec le dernier Pixel de Google – un produit phare à un prix décent.

C’est officiel : le Pixel 6 Pro lancé le 28 octobre sera proposé à partir de 899 euros, le Pixel 6 à 649 euros. Et nous allons vous parler du Pixel 6 6,4 pouces est un téléphone formidable lorsque vous le sortez pour la première fois de la boîte – avec ses 207 g, il est nettement plus lourd que l’iPhone 13 de 6,1 pouces que nous avons testé récemment et semble très lourd dans la main. Cela ressemble certainement beaucoup à ce que nous attendions de la première révélation estivale et des fuites ultérieures.

Alors, que pensons-nous après quelques jours d’utilisation de ce téléphone ? Nos premières impressions sont nombreuses et variées et notre examen complet est en cours (plus celui du produit phare Pixel 6 Pro) mais nous devons dire qu’il s’agit d’un téléphone Android phare à chérir et que le prix est extrêmement attractif.

Conception et logiciel

Premièrement, le soft est astucieux – très astucieux. Et le matériel s’y marie pour créer une expérience Pixel suprême que vous ne pouvez pas vraiment obtenir avec d’autres téléphones Android.

Nous espérions que Google nous enverrait un modèle Sorta Seafoam ou Kinda Coral (oui, vraiment) mais nous avons dû nous contenter du Stormy Black. Vraisemblablement, c’est le modèle qui sera le plus courant. C’est malin, mais ça ne sort pas du lot car la barre de caméra ne contraste pas avec le corps.

Android 12 a également reçu de nombreux ajustements de conception – changer le fond d’écran modifie également d’autres éléments du système pour qu’ils correspondent et cela peut sembler vraiment assez frappant. C’est un thème de la même manière que vous avez pu appliquer des thèmes à Android pendant des années. Mais même ainsi, il a fière allure.

Caméras et écran

Le Pixel 6 s’en tient à un écran OLED de 90 Hz par rapport au panneau à taux de rafraîchissement variable de 120 Hz du Pixel 6 Pro. Mais ce n’est pas une alternative bon marché ; c’est net, les couleurs sont superbes et le mouvement est fluide.

Nous allons réserver notre jugement sur les caméras jusqu’à ce que notre examen complet soit achevé, mais les photos que nous avons prises jusqu’à présent sont bien équilibrées. Nous déplorons cependant le manque de téléobjectif du Pixel 6, mais si vous le souhaitez, vous devez bien sûr opter pour le Pixel 6 Pro.

Caractéristiques et performances

Google espère que le passage à son propre processeur donnera à la série Pixel 6 le booster dont elle a besoin pour marier son matériel et ses logiciels de la même manière qu’Apple a su le faire. Les chiffres de vente des appareils Pixel sont minimes par rapport à ceux d’Apple et de Samsung, et Google espère pouvoir inverser la tendance avec les futures améliorations logicielles disponibles uniquement sur Pixel. C’est sûrement un jeu à long terme.

Un exemple de cela est la fonction de gomme magique pour supprimer les personnes et les objets de vos prises de vue. C’est comme le remplissage à peine croyable d’Adobe Photoshop, le résultat d’une capacité d’IA suprême dans le chipset.

La charge rapide est au rendez-vous, mais comme Google a rejoint la foule en n’incluant pas de prise de charge, il est peu probable que beaucoup y parviennent – vous avez besoin de la prise de charge 30W de Google.

Verdict initial

Le Pixel 6 est un formidable téléphone Android à un prix très attractif. Serait-ce le tournant de l’adoption massive des appareils Android de Google ? Espérons-le, car ce serait vraiment dommage si cela ne s’avérait pas un hit de vente. Il est super à utiliser et offre un bon rapport qualité-prix. Vous n’obtiendrez peut-être pas un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz avec le modèle standard, mais l’écran est également formidable.