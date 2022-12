Maserati MSG Racing dévoile la livrée de sa Formule E Gen 3

Maserati MSG Racing dévoile la livrée de la Maserati Tipo Folgore Gen3 – la première voiture de course entièrement électrique de l’histoire de Maserati.



Dévoilée dans les rues de Modène, siège de Maserati – la première marque automobile italienne à entrer en Formule E – la Maserati Tipo Folgore ramène la course en plein cœur de la ville, au plus près des citadins et des passionnés. Inspirée de la teinte bleue emblématique du Trident, la Maserati Tipo Folgore Gen3 est le nec plus ultra en matière de performances électriques, d’efficacité et de technologie de pointe. Le programme “Race Beyond”, la plateforme permettra le transfert d’innovation des circuits à la route.

La première voiture de course à porter le logo du Trident fut la Tipo 26. Elle fit ses débuts en 1926 à la Targa Florio, terminant à la première place du classement avec Alfieri Maserati à son volant. Aujourd’hui, 96 ans plus tard, la Maserati Tipo Folgore, représentant audacieusement le Trident, entre dans l’ère de l’électrification, accélérant l’engagement de Maserati dans Folgore : sa gamme 100% électrique.



La nouvelle livrée de la Maserati Tipo Folgore a été créée pour lui conférer un aspect pur et contemporain. Le Trident Maserati est naturellement proéminent sur le nez de la voiture, ainsi que le logo Maserati Corse contenant le drapeau tricolore italien de chaque côté de la monoplace.



La Gen3 sera la Formule E la plus rapide et la plus efficace à ce jour, avec des groupes motopropulseurs avant et arrière délivrant 600 kW de puissance régénératrice et un rendement énergétique de 95 %, ce qui permet à plus de 40 % de l’énergie utilisée pendant une course de provenir uniquement de celle récupérée lors des phases de freinage. L’expertise provenant des circuits, la technologie et les logiciels utilisés en Formule E sont un élément clé de cette compétitivité, bientôt transférée aux voitures de route haut de gamme de Maserati via l’introduction imminente de sa gamme Folgore.

La Maserati Tipo Folgore prendra bientôt la direction de Valence, en Espagne, pour des essais de présaison, avant de faire ses grands débuts en compétition le 14 janvier 2023, sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez City à Mexico, entamant ainsi un calendrier de 19 courses et plus généralement une nouvelle ère de courses électriques.