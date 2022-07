Les Google Glass 2 seraient en phase de test

Les Google Glass sont de retour ! Une nouvelle version du produit est sur le point d’entrer dans une phase de test de prototype.

Vous souvenez-vous des lunettes intelligentes de Google, avec écran, appareil photo et Google+ intégré ? Eh bien, elles sont de retour, mais pas tout à fait comme vous vous en souvenez.

Bien qu’elles ne soit pas encore tout-à-fait prêtes à sortir, ces Google Glass 2 en sont au stade du prototype et quasi en phase de test. Cela signifie que Google remet une paire de lunettes intelligentes à un petit nombre d’employés et de testeurs sélectionnés. Les Google Glass 2 sont sur le point de s’aventurer dans la nature.

Si vous n’avez pas compris ce qu’était Google Glass en 2014, voici ce que vous devez savoir : c’était une paire de lunettes de réalité augmentée (RA), avec des notifications intelligentes, un appareil photo pour les photos et les vidéos, une navigation pas à pas et de la défunte plate-forme sociale de Google, Google+. Ces caractéristiques se sont révélées impopulaires auprès des consommateurs, avec en sus un prix élevé de 1500 $ et des problèmes de confidentialité. Mais il semble que les caractéristiques intelligentes de deuxième génération soient presque validées, car Google confirme qu’elles entrent dans une phase de test dans le monde réel. Jusqu’à présent, les tests étaient restés confinés à un laboratoire. Google veut se diversifier pour voir comment les Google Glass pourraient s’intégrer à la vie de tous les jours.

Dans ces tests, Google se concentre sur la navigation AR ainsi que sur la traduction et la transcription en temps réel. Cela nous donne un premier aperçu intéressant de ce que le nouvel équipement sera capable de faire. Les prototypes comprendront des écrans intégrés à l’objectif, des microphones et des caméras, un peu comme l’appareil d’origine. Pendant les tests, Google limitera ce que les appareils peuvent faire, comme éteindre le micro et le capteur.

Pour l’instant, les détails sur ces Google Glass 2 restent rares. D’après les quelques détails dont nous disposons, il semble que la deuxième version de l’appareil se concentre à nouveau sur les consommateurs, plutôt que sur le marché des entreprises. En tout cas, Google se lance dans l’avenir de la réalité augmentée, et l’ambiance se réchauffe déjà.