Oakley Meta Vanguard : Les nouvelles lunettes IA maintenant disponibles

Les nouvelles lunettes IA qui révolutionnent la performance sportive sont désormais disponibles.



Oakley et Meta annoncent la sortie des lunettes Oakley Meta Vanguard, désormais disponibles au prix de 549 €. Cette nouvelle gamme de lunettes IA combine le style emblématique d’Oakley avec la technologie de pointe de Meta, pour accompagner les sportifs dans toutes leurs aventures, sur la route, les pistes ou les sentiers.

Conçues pour donner aux athlètes un avantage concurrentiel, les lunettes Oakley Meta Vanguard sont équipées d’une caméra prête à l’action, de l’intégration de Garmin et Strava via l’application Meta AI, et les haut-parleurs les plus puissants de la gamme de lunettes IA de Meta.