Les cheminées écologiques Le Feu brûlent du bioéthanol pour une chaleur plus verte

Le crépitement des bûches est peut-être le dernier must qui soit en matière de confort douillet. Mais brûler du bois est une mauvaise nouvelle pour la planète. Pour une cheminée qui ne remplira pas l’air de particules nocives, allumez l’un des foyers futuristes de Le Feu. Au lieu d’écorce et de branches, ces dômes danois brûlent du bioéthanol, un carburant entièrement fabriqué à partir de parties de plantes. Ajoutez 1,5 litre au brûleur intégré pour jusqu’à six heures de chaleur écologique. Et sans fumée ni odeur, ces engins plus verts sont parfaits sur la terrasse ou la salle de télévision – aucune cheminée n’est nécessaire. Les supports interchangeables signifient qu’il est facile de trouver la bonne solution pour votre maison : suspendez un poêle au plafond pour un style scandinave chic, ou essayez un trépied pour des flammes autoportantes avec une esthétique digne de la guerre des mondes.