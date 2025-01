Des bracelets pour personnaliser votre MoonSwatch

Et si vous offriez un changement de look spectaculaire à votre Bioceramic MoonSwatch ? Ce bracelet en caoutchouc bicolore de haute qualité s’accompagne d’un passant en biocéramique résistant et d’une fermeture VELCRO pratique pour un ajustement parfait. Le dessus du bracelet est texturé pour imiter une combinaison d’astronaute tandis que le dessous évoque les cratères sur le sol lunaire. Tous les bracelets portent les logos OMEGA X Swatch, MoonSwatch et Speedmaster. Chaque bracelet est équipé d’un système de dégagement rapide et l’outil fourni permet de changer le bracelet facilement.

