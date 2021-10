Le HomePod Mini d’Apple est désormais disponible en couleurs

Apple a annoncé que son HomePod Mini serait disponible dans plus de couleurs – orange, bleu et jaune. Ils seront disponibles en plus des versions blanches et noires existantes dont le prix a récemment été réduit. Apple dit que les nouvelles versions seront à 99 $.

Tous les détails de conception de chaque HomePod Mini sont de couleur assortie, y compris le câble d’alimentation tissé, les icônes de volume et la surface tactile sur le dessus. Le HomePod mini sera disponible en plusieurs nouvelles finitions, toutes agrémentées d’une surface tactile teintée, d’un tissu mesh, d’icônes de volume, et d’un câble d’alimentation tressé aux couleurs assorties. Il sera commercialisé dès le mois de novembre à partir de 99 €, et sera toujours disponible dans les coloris d’origine blanc et gris sidéral.

Cee HomePod mini est compatible avec l’iPhone SE, l’iPhone 6s ou modèle ultérieur, l’iPod touch (7ᵉ génération) équipé d’iOS 15 ; l’iPad Pro, l’iPad (5ᵉ génération ou modèle ultérieur), l’iPad Air 2 ou modèle ultérieur ; et l’iPad mini 4 ou modèle ultérieur équipé d’iPadOS 15.