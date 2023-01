CES 2023 : La matrice de micro-lentilles donne au Panasonic OLED MZ2000 une amélioration majeure de la luminosité

Une augmentation de 150 % par rapport au produit phare sortant grâce à la nouvelle technologie de panneau…

Vous devrez peut-être sortir les lunettes de soleil avant de vous asseoir devant le nouveau Panasonic MZ2000. Le nouveau téléviseur OLED phare de la société diffuse une image 150% plus lumineuse que la télé haut de gamme de l’année dernière, grâce à une technologie de dalle astucieuse et à un dissipateur thermique multicouche.

La dalle « Master OLED Ultimate » utilise un réseau de micro-lentilles OLED, qui ajoute une couche de lentilles minuscules pour focaliser chaque pixel émetteur de lumière et donner un coup de pouce significatif à la luminosité. Il est associé à un nouveau processeur d’image HCX Pro AI, et les couleurs ont été réglées par le coloriste hollywoodien Stefan Sonnenfeld (l’un des bods intelligents derrière l’excellent Top Gun de l’année dernière : Maverick). Un mode cinéaste plus raffiné réagit également à la lumière ambiante à la volée pour la meilleure image possible.

Naturellement, le MZ2000 fonctionne bien avec les formats HDR10+ Adaptive, Dolby Vision et HLG Photo, de sorte que le contenu HDR de presque toutes les sources devrait zinguer. Un nouvel algorithme Streaming 4K Remaster effectue également un travail intelligent dans les coulisses lorsque vous regardez Netflix, Disney +, Amazon et autres, pour un contenu plus net qui semble beaucoup plus naturel en mouvement.

Panasonic a également intensifié les choses sur le front du jeu, avec la prise en charge de HDMI 2.1, y compris le VRR et la faible latence automatique à 4K/120 Hz, les taux de rafraîchissement adaptatifs AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, et un nouveau mode True Game avec un mappage de tonalité HDR amélioré pour action plus immersive.

Un système audio compatible Dolby Atmos intégré dans le cadre continue de gérer tout ce qui concerne l’audio, avec un réglage par Technics, le roi du son appartenant à Panasonic. Il s’étend sur toute la longueur du téléviseur, avec plusieurs haut-parleurs orientés vers le haut, les côtés et l’avant pour un son spatial convaincant.

Panasonic a également apporté son système d’exploitation Smart TV My Home Screen à la version 8.0, avec la prise en charge de tous les suspects de streaming habituels et des options d’accessibilité améliorées pour les personnes malentendantes et visuelles.

Le Panasonic MZ2000 arrivera dans des tailles d’écran de 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces, les prix en France devant être confirmés un peu plus près du lancement cet été.