Acer ConceptD 7 SpatialLabs : convertissez la 2D en 3D

Acer a lancé un ordinateur portable en édition spéciale qui peut créer des visuels 3D à partir de contenu 2D à l’aide de l’IA. Ce nouveau notebook fait partie de sa gamme ConceptD, des ordinateurs portables puissants conçus pour les créateurs. Le ConceptD 7 SpatialLabs Edition peut être spécifié avec le Nvidia GeForce RTX 3080 haut de gamme ainsi que des processeurs Intel Core H hautes performances de 11e génération. Cet ordinateur portable est livré avec le logiciel SpatialLabs qui vous permet de convertir des séquences 2D traditionnelles et d’afficher en 3D stéréoscopique – il peut même le faire à la volée pendant les appels vidéo.

Il existe également un nouveau PC de bureau de la série Predator Orion 7000, proposé dans un magnifique boîtier en verre fumé, doté de processeurs Intel Core de 12e génération déverrouillés et des graphiques GeForce RTX 3090 de Nvidia.

Plastique recyclé

Dans le cadre de ses efforts pour travailler à un avenir plus durable, Acer propose aussi sa série d’ordinateurs portables Vero plus facilement évolutifs, avec des coques composées à 30% de plastique recyclé post-consommation. Ces appareils ont été rendus plus faciles à mettre à niveau, avec des fonctionnalités d’accès plus faciles telles que des vis standard. La société a également déclaré qu’elle rendait davantage ses appareils antibactériens, avec un agent antimicrobien aux ions d’argent couvrant les surfaces tactiles telles que le clavier et le trackpad.

Dans le cadre du lancement semestriel d’Acer, on pouvait également découvrir quelques nouveaux Chromebooks – le Spin 314, le Spin 514 plus 514 et 514 avec à la fois des processeurs Intel Core de 11 génération et Une version 15,6 pouces du ConceptD 3 Ezel et une version 16:10 du ConceptD 3 ont également été annoncées par Acer, en plus de l’Acer L811 ; un projecteur à ultra courte focale capable de produire des images 4K compatibles HDR10 avec une luminosité de 3 000 lumens.