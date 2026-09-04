IFA 2026 : Anker en force entre aides auditives, robots aspirateurs et gadgets intelligents

À l’occasion de l’IFA 2026 (du 4 au 8 septembre 2026), Anker annonce la fusion de ses univers de produits Anker, soundcore et eufy, jusqu’alors distincts, au sein d’une marque unifiée sous le nom « Anker ». Fort de ses 15 années d’expertise dans les domaines de la recharge, de l’audio, de la maison connectée et de la robotique, le groupe dévoile à Berlin la direction de ce voyage commun.



« Des marques spécifiques à chaque catégorie avaient du sens lorsque ces domaines fonctionnaient indépendamment. Ce n’est plus le cas aujourd’hui », déclare Steven Yang, fondateur et PDG d’Anker Innovations. « Une marque, une promesse : l’innovation ultime, qui réunit désormais tout ce que nous créons. »

Anker présente non seulement une présence de marque unifiée mais aussi l’inauguration de la première boutique Anker en Allemagne, qui vient solidifier l’implantation stratégique de la marque en Europe. Lors de l’IFA, Anker présente ses nouveautés phares, notamment des solutions de recharge intelligente sophistiquées, des écouteurs dotés d’IA et même des appareils auditifs.



Une charge plus rapide, plus fraîche et surtout plus intelligente

Avec la nouvelle Anker MagGo Power Bank 2 Pro (disponible à partir du 17 septembre à 109,99 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce – avec une offre de lancement à 87,99 euros jusqu’au 11 octobre), Anker présente la première batterie externe magnétique au monde dotée d’un refroidissement actif par ventilateur. Alors que les solutions conventionnelles doivent réduire leur puissance de charge lorsque la température augmente, la nouvelle batterie externe maintient les smartphones au frais, à 36 °C maximum, lors de la charge sans fil jusqu’à 25 watts selon la norme Qi 2.2.



L’écran Smart Display intégré affiche d’un coup d’œil des données clés telles que la puissance de charge actuelle ou la température de l’appareil. Grâce à son port USB-C, la MagGo Power Bank Pro 2 alimente ordinateurs portables, tablettes et bien plus jusqu’à 45 watts. La batterie externe se recharge tout aussi vite avec une puissance d’entrée de 45 watts, elle atteint 80 % de charge en 52 minutes.



Anker Desktop USB-C Hub

Avec le nouvel Anker Desktop USB-C Hub (disponible à partir du 17 septembre au prix de 99 euros – avec une offre de lancement à 79,99 euros jusqu’au 11 octobre), Anker propose une station de travail complète conçue pour optimiser l’espace et centraliser les connexions. Compatible avec les configurations à double écran et les taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz, ce hub permet de connecter simultanément écrans, périphériques et accessoires grâce à ses ports HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, Ethernet et lecteurs de cartes SD/TF. Son écran intelligent affiche les informations essentielles, tandis que l’application dédiée permet de personnaliser l’affichage et certains réglages. Avec une puissance de charge allant jusqu’à 100 watts, l’Anker Desktop USB-C Hub transforme un ordinateur portable en véritable espace de travail connecté.



Avec l’Anker Laptop Charger Pro (disponible à partir du 28 septembre à 59,99 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce – avec une offre de lancement à 47,99 euros jusqu’au 11 octobre), Anker se soucie non seulement de la vitesse de charge, mais aussi de la santé à long terme de la batterie de l’ordinateur portable. Premier chargeur de son genre, son port USB-C délivre jusqu’à 100 watts de puissance de charge (de zéro à 50 % en 30 minutes, sans perte de puissance), identifie le modèle d’ordinateur connecté et adapte activement la courbe de charge à chaque appareil.

Il reconnaît entièrement les Mac modernes, et la plupart des ordinateurs portables Windows profitent également de cette technologie après installation de l’application de bureau. Un simple effleurement du Smart Display suffit pour activer le mode Care. La durée de vie de la batterie de l’ordinateur peut ainsi être prolongée de plus de 40 %. .



Anker investit le marché des aides auditives

À l’IFA 2026, Anker donne un aperçu d’un autre axe stratégique majeur de l’entreprise : la santé. C’est pourquoi Anker se lance pour la première fois sur le marché des aides auditives. Les nouvelles Anker RIC Hearing Aids sont des aides auditives à écouteur déporté (RIC, Receiver-in-Canal) destinées aux adultes. À l’intérieur, la puce IA Thus™ développée par Anker. Cette puce, associée à quatre microphones intégrés, isole la parole en temps réel des bruits ambiants parasites et améliore ainsi le rapport signal/bruit, un avantage par rapport aux solutions conventionnelles.

La configuration s’effectue confortablement depuis chez soi et un test auditif en ligne détermine le profil auditif personnel. L’aide auditive peut ensuite être ajustée individuellement via l’application Anker et, si besoin, à distance par des experts.



Une nouvelle génération d’écoute ouverte soundcore AeroClip 2

Les nouveaux Anker soundcore AeroClip 2 (disponibles à partir du 22 septembre à 179,99 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce) allient une écoute ouverte à un son puissant et à des appels particulièrement clairs. La puce IA Thus™ intégrée isole précisément la voix humaine des bruits indésirables, même dans les environnements bruyants. Même en mode Whisper, il suffit de parler à voix basse pour rester parfaitement intelligible pour son interlocuteur. Malgré leur conception ouverte, ils ne font, sur le plan sonore, aucun compromis : un transducteur de 12 millimètres et le codec haute résolution LDAC offrent une image sonore détaillée et dynamique. En parallèle, les Anker soundcore AeroClip 2 prennent en charge la traduction par IA en temps réel et la transcription immédiate. Une charge complète offre jusqu’à huit heures d’écoute musicale. Avec le boîtier de charge, jusqu’à 32 heures sont possibles. Dix minutes de charge rapide fournissent quatre heures d’écoute supplémentaires. La charge sans fil, le Bluetooth 6.0 et la commande confortable via l’application Anker soundcore complètent l’ensemble.



Plus de calme et de tranquillité au bureau : Anker soundcore Space 2 Pro

Le nouveau casque Anker soundcore Space 2 Pro (disponible à partir du 22 septembre au prix de 129,99 euros chez Anker, Amazon et dans le commerce) intègre pour la première fois la puce Thus™ AI dans un casque audio, grâce à une architecture de microphones complète. Six microphones captent la voix lors des appels et l’isolent des bruits de fond les plus forts et complexes. Huit microphones au total fonctionnent avec la puce Thus™ AI pour une réduction de bruit adaptative. Avec la réduction de bruit activée, le casque Space 2 Pro offre jusqu’à 30 heures d’autonomie et 60 heures sans réduction de bruit active.





Quand la nuit redevient enfin silencieuse : Anker soundcore Sleep Earbuds 4

Avec les Anker soundcore Sleep Earbuds 4 (disponibles à partir d’octobre à 249,99 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce), Anker poursuit résolument son engagement en faveur de la santé de ses clients avec des écouteurs intra-auriculaires spécialement conçus pour la nuit. La réduction de bruit active améliorée obtient, dans les fréquences particulièrement importantes pour le sommeil comprises entre 200 et 800 hertz, une réduction de trois à cinq décibels supérieurs à celle de son prédécesseur. S’y ajoute un système d’IA dynamique qui détecte les ronflements perturbant le sommeil et les couvre de sons adaptés individuellement.

Le boîtier de charge Smart-Sensing garde en permanence une oreille extrêmement attentive : il détecte les sons importants comme une alarme incendie et active automatiquement le mode transparence des écouteurs. En mode standard, les Anker soundcore Sleep 4 offrent jusqu’à dix heures d’autonomie.



Anker soundcore Sleep Lab

Avec l’Anker soundcore Sleep Lab, Anker commercialise début 2027 une analyse du sommeil sans contact directement dans la chambre à coucher. Il enregistre les phases de sommeil, la respiration, la fréquence cardiaque et les mouvements du corps, sans montre connectée, bague ni capteur sur le corps. Le lendemain matin, un rapport de sommeil détaillé est disponible dans l’application Anker. Première du secteur, l’appareil accompagne le passage des ondes alpha avant l’endormissement aux ondes thêta pendant la phase de transition, jusqu’aux ondes delta du sommeil profond, grâce à des battements binauraux générés individuellement. Pendant ce temps, deux haut-parleurs de 7,5 watts chacun assurent un son qui remplit la pièce.





35 000 pascal et toujours de l’eau fraîche : le robot aspirateur-laveur Anker eufy Omni E35

Le nouveau Anker eufy robot aspirateur-laveur Omni E35 (disponible à partir de fin septembre à 999 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce) utilise la technologie innovante AeroTurbo Multi-Cyclone et atteint une puissance d’aspiration jusqu’à 35 000 pascal. La technologie multi-cyclone sépare particulièrement efficacement la poussière et l’air, maintient plus longtemps les filtres et garantit que la puissance d’aspiration élevée reste durable. Pour le nettoyage humide, l’E35 Omni mise sur le système HydroJet.

Une serpillière rotative en continu est alimentée en permanence en eau fraîche pendant tout le nettoyage, tout en étant débarrassée de la saleté accumulée. Il franchit de manière fiable les obstacles et les seuils de porte jusqu’à 30 millimètres de hauteur.



Puissant contre la poussière, les poils et les taches tenaces : le robot aspirateur Anker eufy Omni C30 Edge

Un nouveau modèle de milieu de gamme fait également ses débuts à l’IFA 2026, le nouveau Anker eufy robot aspirateur Omni C30 Edge (disponible à partir de fin septembre à 699 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce) mise lui aussi sur une puissance d’aspiration de 35 000 pascal. Sa technologie AeroTurbo 2.0 maintient la puissance d’aspiration constante sur la durée tout en réduisant l’entretien du collecteur et des filtres. Pour le lavage, le système MopMaster 3.0 travaille avec deux serpillières rotatives et une pression de 10 newtons. Les serpillières éliminent aussi les taches tenaces et s’étendent jusqu’à 76 millimètres pour nettoyer le long des meubles, des murs et des plinthes. Les poils ne doivent même pas s’enrouler autour de la brosse : la brosse à rouleau Zero-Tangle, fixée d’un seul côté, les dirige directement vers le collecteur de poussière. De plus, la brosse latérale inverse automatiquement son sens de rotation si nécessaire pour dégager d’elle-même les poils coincés.



De l’idée au coup de cœur : l’eufyMake Fabric Printer

Avec le nouveau eufyMake Fabric Printer (prévu pour le 1er trimestre 2027), Anker apporte également à Berlin une vraie nouveauté pour les créatifs.L’imprimante textile compacte alterne en toute souplesse entre l’impression directe sur vêtement (DTG) et l’impression directe sur film (DTF).

Un seul appareil couvre ainsi aussi bien les vêtements haut de gamme que les matériaux les plus divers et les finitions professionnelles. En mode DTG, il réalise des dégradés certifiés Pantone, une respirabilité du vêtement jusqu’à 90 % et une surface de qualité sans l’effet plastique typique de nombreuses impressions. Le mode DTF convient au coton, au polyester et à de nombreux autres matériaux. Le système Always Ready Self-Cleaning réduit l’entretien et maintient l’imprimante prête à l’emploi. De grands réservoirs d’encre réduisent le coût de l’encre à environ 0,30 euro par impression.