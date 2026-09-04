IFA 2026 : MOVA présente 22 nouveautés mondiales

MOVA est au rendez-vous de l’IFA 2026 avec « The AI MOVAment », à travers 22 nouveautés mondiales et 15 technologies innovantes dans les domaines de l’outdoor intelligent, du nettoyage de la maison, de la cuisine intelligente, du bien-être animal et de l’IA incarnée.

De AstraX, sa première tondeuse robot équipée d’un bras robotisé, à une « peau électronique » donnant aux robots aspirateurs un sens du toucher, en passant par la main robotique agile Knot 80, qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de manipulation intelligente, l’entreprise dévoile une nouvelle génération de machines capables de percevoir leur environnement, d’analyser les situations et d’agir dans le monde réel. « The AI MOVAment » traduit l’ambition de MOVA de contribuer à une nouvelle vague d’innovation dans le domaine de l’IA. Sur plus de 1 700 m² d’espace d’exposition, la marque présente de nouveaux usages, des avancées technologiques et des concepts concrets autour du futur du quotidien intelligent. À travers ces développements, MOVA entend ouvrir une nouvelle ère du quotidien augmenté. L’objectif : intégrer l’intelligence artificielle à des environnements réels toujours plus complexes, répondre à des besoins précis et proposer des expériences technologiques de pointe, concrètes et accessibles, que chacun peut voir, ressentir et utiliser.



Les robots se sont traditionnellement appuyés sur des caméras pour « voir » leur environnement ou sur des radars pour détecter les objets à proximité. Aujourd’hui, MOVA ajoute un nouveau sens aux robots aspirateurs : le toucher. À mesure que les appareils intelligents investissent de nouveaux environnements, notamment sous l’eau, une connectivité fiable devient également aussi essentielle que la perception. À l’IFA 2026, MOVA présente ainsi de nouvelles technologies de détection et d’interaction qui redéfinissent la manière dont les robots perçoivent leur environnement et interagissent avec le monde qui les entoure.

Parmi ces innovations, le système TactiPercept introduit le sens du toucher dans le système de perception des robots aspirateurs. En combinant reconnaissance visuelle et détection tactile, il s’appuie sur 128 capteurs de pression, une structure flexible amortissante et un retour de pression en temps réel pour détecter les contacts avec les meubles, les murs et les autres éléments de son environnement. Le robot peut ainsi adapter ses mouvements et sa stratégie de nettoyage en temps réel. En cas de contact léger avec un obstacle, il ralentit automatiquement. Il peut également maintenir un contact sécurisé le long des murs pour nettoyer les bordures avec précision et s’appuyer sur les informations tactiles pour faciliter sa récupération autonome en cas de difficulté. Avec TactiPercept, les robots vont donc au-delà du simple fait de « voir et éviter » pour désormais « toucher et ressentir » leur environnement.

Les environnements sous-marins posent un défi différent. Les signaux sans fil, comme le Wi-Fi, ne peuvent pas être transmis de manière fiable sous l’eau. Certaines solutions existantes s’appuient donc sur un dispositif placé en surface pour assurer la transmission des communications. Le système de communication sous-marine AquaSonar, désormais amélioré par MOVA, utilise des ultrasons pour maintenir la connexion sous l’eau. Le relais est directement intégré à la station, ce qui évite d’avoir recours à une bouée de communication flottante supplémentaire. Le robot peut ainsi rester connecté pendant son fonctionnement sous l’eau. Les utilisateurs peuvent consulter son statut et accéder aux commandes nécessaires, tout en bénéficiant d’une installation plus simple. De la perception de l’environnement par le toucher au maintien de la connexion sous l’eau, MOVA élargit les capacités des robots à interagir avec leur environnement. La prochaine étape consiste désormais à transformer ces informations en actions précises.



Comprendre l’environnement n’est qu’une partie de l’équation. À l’IFA 2026, les dernières technologies UltraTrim de MOVA démontrent comment une exécution de haute précision peut s’adapter aux conditions réelles du terrain. Les tondeuses robots actuelles automatisent une grande partie de la tonte, mais les bordures nécessitent encore souvent une intervention manuelle, ce qui peut être particulièrement frustrant pour les utilisateurs. L’herbe qui reste le long des murs, clôtures ou haies oblige encore à utiliser un outil supplémentaire pour obtenir une finition parfaite. Ce « dernier centimètre » constitue depuis longtemps l’un des principaux défis de l’automatisation complète de l’entretien des pelouses. À l’IFA 2026, MOVA, leader mondial en volume de ventes de tondeuses robots équipées de LiDAR, présente sa dernière technologie de coupe des bordures UltraTrim, conçue pour s’attaquer à ce « dernier centimètre ». Présentée pour la première fois, la LiDAX Ultra Gen 2 intègre la nouvelle technologie UltraTrim 3.0, équipée d’un disque de coupe dédié situé sur le côté droit de la tondeuse. Celui-ci permet une coupe à 0 cm des bordures, le long des murs, clôtures et haies, y compris dans les zones que le plateau de coupe principal ne peut pas atteindre. Lorsque l’herbe et les surfaces dures sont au même niveau, la tondeuse peut franchir la limite et couper la bordure en un seul passage. Résultat : moins de bandes d’herbe résiduelles et une couverture de tonte plus complète.

Atteindre la bordure n’est toutefois qu’une première étape. Dans un jardin, les situations sont bien plus complexes : massifs de fleurs, allées, terrains irréguliers ou encore différentes hauteurs de coupe sont autant de paramètres à prendre en compte. Conçue pour la prochaine génération de tondeuses robots MOVA, la technologie UltraTrim 4.0 adopte une approche plus adaptative. Tout en permettant elle aussi une coupe à 0 cm des bordures*, elle introduit un bras robotisé dédié qui se déploie au-delà du corps de la tondeuse. Son mécanisme flottant permet au disque de coupe de suivre les variations du terrain, tandis que trois réglages de hauteur — 4, 5 et 6 cm — offrent davantage de flexibilité selon les conditions de la pelouse. Le bras peut également se rétracter automatiquement lorsqu’il rencontre un obstacle. Ces fonctionnalités permettent à la tondeuse d’adapter sa position de coupe et sa hauteur de travail à une plus grande variété de bordures et de terrains, tout en limitant les retouches manuelles. Les technologies UltraTrim™ 3.0 et 4.0 visent toutes deux une coupe à 0 cm des bordures*, mais avec des approches différentes. L’UltraTrim 3.0 est conçue pour couper au plus près de la bordure, tandis que l’UltraTrim™ 4.0 adapte sa méthode de coupe en fonction des différents types de limites et des variations du terrain. Ensemble, elles illustrent l’approche de MOVA en matière de précision : conserver un résultat précis, même lorsque les conditions réelles évoluent.

Leader mondial en volume de ventes de tondeuses robots équipées de LiDAR.

Le prochain bond en avant de l’IA incarnée : de la manipulation robotique à l’interaction de précision

À mesure que l’IA prend en charge des tâches toujours plus complexes dans le monde réel, les robots doivent aller au-delà de l’exécution d’opérations prédéfinies. Ils doivent être capables d’utiliser des outils et d’adapter leurs mouvements en fonction des objectifs à atteindre. À l’IFA 2026, MOVA illustre cette évolution à travers la tondeuse robot AstraX et la main robotique agile Knot 80. Une démonstration qui marque le passage d’une manipulation robotique dédiée à des tâches spécifiques vers davantage de dextérité et de polyvalence, offrant un aperçu de ce que pourrait devenir l’IA incarnée.

Dans le jardin, MOVA met cette approche en pratique avec AstraX. Équipée d’un bras multifonction et de têtes interchangeables, cette tondeuse robot ne se limite plus à la tonte et peut également retirer des obstacles, cueillir des fruits ou encore arroser certaines zones. Lorsque sa vision par IA détecte un objet qui bloque son parcours, le bras peut le déplacer avant qu’AstraX ne reprenne sa tâche. Une pince à deux doigts lui permet également de cueillir des fruits situés à faible hauteur, tandis qu’une buse d’arrosage lui permet d’arroser des zones prédéfinies à des horaires programmés. Ces capacités seront présentées à l’IFA dans le cadre du « WORLD’S FIRST ROBOTIC MOWER ARM SHOW ». Au rythme de la musique d’un DJ invité, plusieurs AstraX effectueront des mouvements synchronisés avec leurs bras multifonctions, transformant la robotique en un véritable spectacle interactif pour les visiteurs. Si AstraX montre comment la manipulation robotique peut répondre à des besoins spécifiques au jardin, Knot 80 va encore plus loin et pose une nouvelle question : jusqu’où peut aller la dextérité d’un bras robotique ?

Contrairement aux bras robotisés conventionnels, principalement conçus pour des opérations simples de préhension, Knot 80 se rapproche davantage de la dextérité d’une main humaine. Elle associe un bras robotique inspiré de l’anatomie humaine à une perception spatiale en 3D et à un contrôle intelligent de la préhension. Le système dispose de 11 degrés de liberté et de 15 articulations mobiles, ainsi que de technologies de vision 3D Structured Light, de rotation bidirectionnelle et d’un système intelligent de contrôle du bras robotisé. Face à des objets de formes, de matières et d’orientations variées, Knot 80 peut identifier leur position et leur relation dans l’espace, déterminer la manière la plus adaptée de les saisir et ajuster dynamiquement sa force de préhension entre 25 et 50 N. Grâce à un retour visuel continu, elle affine ses mouvements en temps réel pour permettre des manipulations plus précises, agiles et stables, plutôt que de reproduire simplement des gestes prédéfinis. Knot 80 ne se limite pas à développer une main robotique plus agile. MOVA envisage d’étendre ces capacités à un plus grand nombre de produits et de situations, afin de permettre aux robots de saisir, déplacer et organiser des objets dans le cadre de tâches toujours plus complexes. À mesure que perception, prise de décision et manipulation de précision se combinent, les robots pourraient dépasser leurs fonctions uniques pour jouer un rôle plus large dans le nettoyage, l’organisation, le rangement et le quotidien. Knot 80 offre ainsi un aperçu de cet avenir : celui d’une IA incarnée non seulement capable d’agir, mais aussi d’agir avec dextérité. Les 11 degrés de liberté correspondent aux 11 articulations mobiles indépendamment de la main robotique agile Knot 80. En coordonnant ces articulations, la main peut adopter différentes orientations de préhension, notamment en prise directe ou inversée. Le système complet du bras robotisé compte au total 15 articulations mobiles : quatre au niveau du bras robotisé et 11 au niveau de la main agile.



