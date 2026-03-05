Oral-B iO10 Gold : le luxe s’invite dans votre routine du matin

La technologie a conquis le salon, la cuisine, le bureau. En 2026, elle s’impose aussi dans la salle de bain. Avec l’iO10 Gold, Oral-B transforme un geste banal en moment premium.

Habillée d’une finition Lunar Gold élégante, cette édition spéciale assume un vrai parti pris design. Posée sur son chargeur magnétique, elle ressemble presque à un objet de décoration contemporain. Mais sous cette robe dorée se cache surtout l’une des brosses à dents les plus avancées du marché.

Son nouveau mode Auto-Adaptation ajuste automatiquement l’intensité du brossage en fonction de vos mouvements. Plus besoin de réfléchir : la brosse s’adapte à vous. Le système iO Sense analyse en temps réel la surface couverte, la pression exercée et la durée, avec un retour visuel simple et intuitif. Le brossage devient plus précis, plus maîtrisé, presque ludique.

Recharge complète en trois heures, alertes intelligentes, affichages interactifs fluides : tout est pensé pour rendre la routine plus agréable et plus efficace. On ne parle plus seulement d’hygiène bucco-dentaire, mais d’expérience personnalisée.

À 500 €, l’iO10 Gold ne cherche pas à séduire tout le monde. Elle s’adresse à ceux qui aiment les objets technologiques soignés, performants et assumés. Ceux pour qui le détail compte.

