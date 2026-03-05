Ce smartphone en édition spéciale est un “must” pour les mordus de design automobile

Pininfarina a joué un rôle majeur dans la création de l’Infinix Note 60 Ultra.

Infinix a mis le paquet pour sa dernière incursion hors de son segment de milieu de gamme habituel, en faisant appel à l’œil expert de la maison de design automobile Pininfarina. L’objectif : aider le nouveau Note 60 Ultra à se démarquer parmi les fleurons du marché. La firme, connue pour avoir sculpté certaines des plus belles Ferrari de l’histoire, a également contribué à l’un des coffrets d’édition spéciale les plus fous vus depuis des années.

Un déballage théâtral

Le Note 60 Ultra arrive dans une mallette de présentation massive, avec une expérience de déballage qui frise le spectacle. En ouvrant les loquets latéraux, on découvre le téléphone niché au milieu d’une sélection impressionnante d’accessoires. Au-delà d’une coque effet carbone et d’un adaptateur de charge, la pièce maîtresse est un support de charge sans fil sculpté.

Il reprend le style d’une esquisse de design Pininfarina — des lignes fluides qui suggèrent la silhouette d’une voiture — et s’avère particulièrement lourd. Pininfarina n’en est pas à son coup d’essai dans la tech, ayant récemment collaboré avec InkPoster.

Le look “Supercar”

Le combiné lui-même a reçu un traitement similaire. L’unité de test “Torino Black” arbore un effet fibre de carbone sur son panneau arrière, avec le logo Pininfarina gravé dans son cadre en aluminium. À l’arrière, un “feu arrière” flottant sous l’énorme bloc optique s’illumine en rouge à la réception de notifications.

Le téléphone sortira également en Bleu Amalfi, Argent Roma et Rouge Monza. Cette dernière couleur est inspirée de la calandre de la spectaculaire Ferrari Daytona SP3. Chaque modèle bénéficie d’une interface Android “Racing UI” personnalisée.

Caractéristiques techniques :

• Écran : AMOLED 6,78 pouces, résolution 1,5K, taux de rafraîchissement de 144 Hz et luminosité de pointe de 4500 nits.

• Audio : Haut-parleurs stéréo réglés par JBL.

• Photo : Capteur principal de 200 MP, téléobjectif périscopique de 50 MP (zoom optique 3x) et ultra grand-angle de 8 MP.

• Gadget bonus : Un petit écran LED matriciel à côté des caméras pour des mini-jeux rétro ou l’heure.

• Performance : Processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultimate avec 12 Go de RAM.

• Batterie : Une cellule énorme de 7 000 mAh (2 jours d’autonomie).

• Recharge : 100W en filaire et 50W sans fil (bien que le chargeur fourni soit limité à 30W).

• Bonus : Support de la communication par satellite bidirectionnelle.

Verdict

Infinix garantit 3 générations de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, soit le support le plus long jamais offert par la marque.

Les seules inconnues pour le moment ? Son prix définitif et la liste précise des pays qui auront la chance de le recevoir (le téléphone ciblant prioritairement l’Inde, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est).