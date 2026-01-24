SKI Fit 360 fait skier toute l’Italie à l’occasion de Milano-Cortina 2026

Le simulateur connecté Pro SKI Fit 360 « made in France » fait skier quotidiennement le public du parcours de la flamme Olympique et fera skier tout Milan pendant les Jeux Olympiques !



À l’occasion des Jeux Olympiques d’Hiver Milano-Cortina 2026, SKI Fit 360, entreprise française pionnière du ski indoor connecté, est fière d’annoncer la présence quotidienne de son simulateur Pro SKI Fit 360 – Made in France – tout au long du parcours officiel de la flamme olympique en Italie. Depuis le 6 décembre à Rome et jusqu’à l’arrivée de la flamme lors de la cérémonie d’ouverture le 6 février à Milan, SKI Fit 360 fait découvrir au grand public italien les disciplines du Slalom ainsi qu’une nouvelle manière de se préparer physiquement pour les vacances au ski, mêlant sport, technologie et expérience immersive.

Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, de nombreux autres simulateurs Pro SKI Fit 360 seront également déployés à Milan et dans plusieurs villes italiennes, sur les espaces partenaires et sponsors de l’événement ainsi que sur les espaces de comités nationaux olympiques et leurs fédérations de ski.

SKI Fit 360 propose l’un des outils les plus performants pour la préparation physique des slalomeurs en clubs ainsi que pour les vacanciers qui veulent skier sans courbatures pour profiter à fond des pistes en Station. Grâce à son nouveau logiciel Fitness, disponible sur le modèle Pro SKI Fit 360 (usage professionnel), et sur le modèle Home (usage domestique, connecté sur sa TV ou sur son ordinateur), les utilisateurs accèdent à une piste illimitée (niveaux verts à noir), un stade de slalom géant et spécial chronométré comme à des cours collectifs de Ski Fitness avec coach vidéo.