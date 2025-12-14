F1 : Le Film et Brad Pitt débarquent sur Apple TV… en attendant la suite

Le film à succès coproduit par Lewis Hamilton est désormais disponible en streaming sur Apple TV, gratuitement pour les abonnés. Il est disponible en 4K avec Dolby Atmos et Dolby Vision.

La saison de F1 s’est achevée en apothéose le week-end dernier et, si vous souffrez déjà du manque de Grands Prix, Apple TV a la solution. Le film F1 avec Brad Pitt, qui a connu un succès phénoménal au box-office cet été, est maintenant disponible en streaming sur Apple TV sans frais supplémentaires pour les abonnés.

Le plus grand succès de la société à ce jour – exception faite peut-être de Coda, qui a remporté l’Oscar du meilleur film – arrive après avoir engrangé 630 millions de dollars au box-office. Réalisé par Joseph Kosinski, connu pour Top Gun : Maverick (et oui, on retrouve bien l’ambiance), le film raconte l’histoire d’un pilote sur le déclin, interprété par Pitt, qui est tenté de revenir sur les circuits. C’est le scénario classique du film de sport, et généralement, il est couronné de succès. Celui-ci ne fait pas exception.

Curieusement, ce film de sport spectaculaire annonce l’arrivée prochaine sur Apple TV+ de nombreuses autres courses de Formule 1. En effet, aux États-Unis, Apple a acquis les droits de diffusion des Grands Prix de Formule 1 dès le début de la saison 2026. De plus, grâce à l’abonnement Apple TV, les spectateurs bénéficieront d’une fonctionnalité multi-vues très intéressante, leur permettant de profiter de multiples perspectives pendant la course, notamment grâce aux caméras embarquées dans les casques des pilotes. Auparavant, les fans américains devaient s’abonner à F1.TV pour accéder à cette fonctionnalité. Ce ne sera désormais plus le cas.

Nous sommes également impatients de découvrir les possibilités offertes par le casque Apple Vision Pro. Apple n’a encore rien confirmé, mais le potentiel de la vidéo immersive et de l’audio spatial est indéniable, même si ce n’est probablement pas encore le cas pour les courses en direct. Les spectateurs auront ainsi l’impression d’être au cœur du Grand Prix, installés dans la loge royale à Monaco. Ou assis à côté de Nigel Mansell. Ou quelque chose d’approchant. Mais il va vous falloir un VPN pour en profiter en France, où la Formule 1 reste fidèle à son diffuseur historique, Canal +