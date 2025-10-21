Microsoft évoque une console portable Xbox propriétaire, mais les joueurs doivent l’exiger

Microsoft pourrait développer une console portable Xbox propriétaire pour accompagner sa console de salon nouvelle génération.

« S’il y a de la demande, nous la développerons » : tel est le message de Microsoft aux fans de Xbox curieux des consoles de jeu et des consoles portables nouvelle génération.

Suite à la sortie de la console portable ASUS ROG Xbox Ally X, fruit du partenariat entre Microsoft et le fabricant taïwanais, nombreux sont ceux qui se demandent si une console portable Xbox propriétaire pourrait être en préparation. Confirmant (une fois de plus) que Microsoft est toujours très actif sur le marché des consoles avec une console de nouvelle génération en développement, Sarah Bond, présidente de Xbox, a déclaré que l’entreprise était également ouverte à la conception d’une console portable. Elle a déclaré à Variety (via Windows Central) : « Nous sommes pleinement engagés dans la production de produits futurs. Notre console de nouvelle génération est en développement. Nous avons étudié le prototypage et la conception. Nous avons annoncé un partenariat avec AMD à ce sujet, donc cela arrive. Ce que nous avons vu ici [avec l’ASUS ROG Xbox Ally] était une opportunité d’innover et d’offrir aux joueurs un nouveau choix, en plus de notre matériel nouvelle génération. Nous sommes toujours à l’écoute des attentes des joueurs et des créateurs. Lorsqu’il y a une demande d’innovation, nous la créons. »

C’est probablement le signe le plus clair à ce jour que Microsoft pourrait tirer parti de sa collaboration avec un acteur établi comme ASUS pour se lancer seul dans le développement d’une console portable Xbox propriétaire capable de rivaliser avec le Steam Deck.