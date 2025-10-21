La dernière fonctionnalité d’Oura révèle les conséquences cachées du stress

Oura a relancé son application mobile et introduit de nouveaux outils pour gérer le stress cumulé, l’hypertension et le suivi du cycle menstruel.

Oura, fabricant de bagues connectées, a annoncé une version repensée de son application compagnon, qui intègre également de nouveaux indicateurs de suivi de la santé pour ses bracelets connectés. L’un d’eux est un indicateur de stress cumulé qui permet aux utilisateurs de savoir comment leur corps accumule et réagit au stress chronique au fil du temps et d’identifier les tendances de leurs schémas de stress à long terme pour une récupération plus efficace.

Oura souligne une différence essentielle entre cette mesure et les réserves de stress agrégées, et s’appuie sur cinq facteurs clés contribuant à l’accumulation et à la récupération du stress. Selon Oura, le « sommeil caché » d’un stress non géré est révélé par la continuité du sommeil, la réponse cardiaque au stress, les micro-mouvements du sommeil, la régulation de la température et l’impact de l’activité physique. Cette fonctionnalité sera disponible dans une nouvelle vue Gestion du stress au sein de l’application Oura repensée. Celle-ci comprendra le stress diurne standard, la fonctionnalité Résilience, qui évalue la capacité du corps à récupérer du stress, et la nouvelle mesure du stress cumulé.

La nouvelle version de l’application propose également une fonctionnalité améliorée pour la santé féminine, Cycle Insights, qui, selon l’entreprise, contribuera à éclairer la prise de décision concernant la santé reproductive à long terme. L’application propose désormais une personnalisation des phases du cycle et des prédictions basées sur une seule nuit de sommeil, ainsi qu’une vue sur 12 mois des protections menstruelles et de la fenêtre fertile.

Par ailleurs, Oura sollicite ses membres pour contribuer à une nouvelle étude sur le profil de tension artérielle qui pourrait aider l’entreprise à identifier les premiers signes d’hypertension. L’idée semble être d’intégrer l’hypertension comme nouvel indicateur de santé dans l’application une fois l’étude terminée. « La santé ne se limite pas à ce qui se passe chez le médecin ; elle se construit à travers les choix que nous faisons au quotidien », a déclaré Tom Hale, PDG d’Oura. « Nos dernières innovations sont conçues pour aider les membres d’Oura à anticiper les problèmes potentiels en comprenant comment les variations subtiles du stress, des biomarqueurs et de la fonction cardiovasculaire peuvent évoluer au fil du temps. En traduisant les signaux discrets en informations claires et exploitables, Oursa permet à chacun d’adopter une approche proactive et éclairée de son bien-être. »