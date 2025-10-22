CANAL+ devient partenaire de la marque Thomson en Europe

Présent dans près de 70 pays, CANAL+ devient partenaire de la marque Thomson pour la distribution en Europe de ses applications sur les Smart TV Thomson, dont les derniers modèles Powered by TiVo. Avec ce partenariat, CANAL+ démontre une fois de plus que l’accessibilité de son offre de divertissement à ses près de 40 millions d’abonnés dans le monde est une priorité. Dans l’ensemble des territoires européens où CANAL+ est présent (France, Pologne, Suisse, Pays-Bas, République tchèque, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Belgique et Roumanie), l’App CANAL+ et les applications locales du groupe – Skylink, FOCUS+, TV Vlaanderen et Télésat – seront désormais préinstallées sur les Smart TV Thomson, notamment sur les derniers modèles Powered by TiVo.



Pour un accès direct, simple et instantané à l’ensemble des contenus de l’App CANAL+, un bouton CANAL+ sera également intégré sur toutes les télécommandes des Smart TV Thomson. En parallèle de leur accord de distribution, CANAL+ et Thomson confirment la solidité de leur alliance stratégique avec le lancement d’initiatives marketing et commerciales communes inédites, allant du packaging co-brandé à des offres promotionnelles conjointes en ligne et en magasin.

« Ce partenariat stratégique avec la marque Thomson illustre notre engagement constant à étendre l’accessibilité de l’App CANAL+. Pour la première fois, dans tous nos territoires européens, nos abonnés bénéficieront d’un accès simplifié et immédiat à l’ensemble de leurs contenus grâce au bouton CANAL+ de leur télécommande » déclare Philippe Schwerer, EVP Industrial Partnerships & New Business chez CANAL+.

