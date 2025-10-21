La Tudor Black Bay Chrono arborait un cadran écaille de tortue pour le Grand Prix des États-Unis

Tudor n’a fabriqué que deux Black Bay Chrono avec cadran écaille de tortue pour le Grand Prix des États-Unis, et elles sont absolument époustouflantes.

Pour le Grand Prix des États-Unis 2025 à Austin, Tudor a opté pour une allure texane (c’est-à-dire tape-à-l’œil). Sponsor de l’écurie Visa Cash App Racing Bulls, la marque a créé deux montres très spéciales pour ses pilotes, Liam Lawson et Isack Hadjar. Et quand on dit spéciales, on le pense vraiment… il n’en existe que deux.

Ces pièces uniques revisitent la déjà impressionnante Black Bay Chrono Carbon 25 et lui donnent une touche d’originalité : un cadran écaille de tortue qui s’accorde parfaitement avec le look GP des États-Unis de l’équipe. Car pour ce week-end, les Racing Bulls n’ont pas seulement dévoilé une nouvelle livrée ; ils ont aussi opté pour une livrée écaille de tortue intégrale, avec un motif tacheté marron et or qui parsème la voiture et le maillot de l’équipe. C’est étrange. C’est audacieux. Et franchement, on a adoré.

Le design n’est pas non plus un hasard. C’est un clin d’œil au musicien Shaboozey, qui a contribué à imaginer le look de la voiture. Plus tôt cette année, il a lancé une carte de débit prépayée écaille de tortue signature avec Visa, et ce motif est devenu sa signature visuelle. « J’ai grandi en Virginie, et quand je faisais le tour des friperies – il y avait une énorme communauté vintage – beaucoup d’entre nous collectionnaient différents produits dérivés de voitures de course du début des années 90, de la fin des années 80, voire du début des années 70 », a-t-il déclaré à Billboard. C’était vraiment génial de voir comment ils ont influencé mon son, ma musique et mon style. Pour être honnête, tout a commencé avec la course. Aujourd’hui, cette influence a fait un tour complet. La voiture Racing Bulls en écaille de tortue, qui semble tout droit sortie des années 70, pourrait bien devenir un jour une pièce de collection à part entière. « L’écaille de tortue était vraiment géniale », a déclaré Shaboozey.

Et les montres ? Elles sont le parfait prolongement de cette collaboration : à la fois ludiques et techniquement sérieuses. Fabriquée en fibre de carbone et titane, la Black Bay Chrono Carbon 25 est une montre d’exception : 42 mm de diamètre, 14,3 mm d’épaisseur, étanche à 200 m et animée par le calibre MT5813 certifié chronomètre. Elle est animée par le mouvement manufacture Tudor, un chronographe automatique à roue à colonnes avec une réserve de marche de 70 heures.

Normalement, cette montre arbore un cadran blanc immaculé, mais pour le week-end à Austin, Tudor l’a remplacé par un motif écaille de tortue mêlant ambre brûlé, or et caramel, selon la lumière. Tudor n’a pas précisé le matériau de fabrication (motif imprimé ou acétate), mais il me rappelle fortement une Rolex Œil de Tigre. Sauf que celle-ci est encore plus rare. Seulement deux exemplaires ont été produits, et ils sont déjà réservés.

La lunette est entièrement en fibre de carbone et arbore des marquages ​​tachymétriques gravés directement dans le matériau. Les poussoirs sont en titane, finition PVD noir, tandis que le fond du boîtier (également en titane) allège l’ensemble. En dessous, tout est fonctionnel, mais ce cadran lui confère une touche de fun et de style vintage.

Les réactions en ligne ont été… mitigées. Certains, comme nous, l’adorent. C’est amusant, différent, et ça s’accorde parfaitement avec l’énergie chaotique du week-end d’Austin. D’autres l’ont comparé, avec moins d’empathie, à des meubles psychédéliques ou à des tapis à motifs cachemire des années 1970.

C’est un peu le but. La Black Bay Chrono Carbon 25 avec cadran écaille de tortue n’a pas vocation à être subtile. Pour nous, c’est Tudor dans toute sa splendeur : assez audacieuse pour s’amuser, mais ancrée dans la véritable horlogerie. De plus, elle n’est pas à vendre, ce qui la rend d’autant plus désirable.