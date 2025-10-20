On a testé le Google Pixel 10 Pro XL, et il nous a vraiment séduit

Un autre excellent produit phare polyvalent, avec quelques nouveautés bienvenues.

Les Pixels grand format sont une institution aujourd’hui, chaque nouvelle itération étant en lice pour le titre de meilleur smartphone de l’année. Mais ce n’est que la deuxième fois qu’un modèle porte le label XL. Google a changé la donne l’année dernière en lançant une version Pro plus petite, ce qui permettait de ne plus avoir à investir dans un appareil plus grand pour obtenir les meilleurs appareils photo de la marque. Le Pixel 10 Pro XL a donc dû redoubler d’efforts.

Il ne s’agit pas seulement d’un écran plus grand et d’une batterie plus performante. Les haut-parleurs sont plus puissants, la charge est plus rapide et l’espace de stockage est plus important de série. Ce dernier avantage justifie en partie la hausse de prix par rapport au Pixel 9 Pro XL de l’année dernière, tout comme le nouveau processeur Tensor G5 et l’ajout tant attendu de la charge sans fil magnétique Qi2.

Design et finition : une fusion parfaite

Soyons honnêtes : si le Pixel 10 Pro XL de test avait été décliné dans l’une des deux couleurs déjà présentes, plutôt que dans la séduisante teinte Moonstone, auriez-vous pu le différencier du Pixel 9 Pro XL sortant ? Google a indéniablement conservé les principes de l’année dernière, en modifiant le design de manière subtile.

On retrouve toujours deux plaques de verre plates, encastrées dans un cadre plat en aluminium (en partie recyclé), avec la barre photo distinctive en forme de pilule à l’arrière. On retrouve également un capteur de température original à ses côtés. Tous les angles et les bords sont arrondis à des degrés divers, offrant une prise en main confortable sans enfoncer la main.

Le verre de l’îlot photo occupe légèrement plus la tablette cette fois-ci, et le tiroir SIM a été déplacé vers le haut du téléphone, laissant place à une deuxième grille de haut-parleur en bas, mais c’est tout.

Le téléphone de dernière génération adoptait les tendances modernes en matière de design tout en innovant à l’arrière, à une époque où le reste de l’univers Android (hors Samsung) semblait obsédé par les énormes bosses circulaires au niveau de l’appareil photo. Cela n’a pas changé pour 2025, donc le Pixel n’avait pas besoin de changer non plus. Les dimensions sont quasiment identiques à celles de l’ancien téléphone.

S’il n’a pas grandi en taille, le Pixel 10 Pro XL a pris du poids ; avec ses 232 g, c’est un appareil conséquent, plus lourd que l’iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra. Les aimants du Qi2 y ont sans doute contribué, et il ne présente aucun déséquilibre en main, mais vous n’oublierez pas qu’il est dans votre poche.

Personnellement, nous ne sommes pas fan du cadre poli, qui attire les empreintes digitales, mais on apprécie que la face arrière dépolie résiste plutôt bien aux traces de doigts. Le verre Victus 2 est robuste et n’a subi aucune rayure lors de mes tests, et l’indice de résistance IP68 offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. L’IP69 est peut-être le meilleur des nouveaux flagships, mais n’ayant jamais passé mon téléphone au lave-vaisselle par accident, nous n’avons pas l’impression de rater quelque chose.

La reconnaissance faciale sécurisée est bien plus utile : elle permet d’authentifier les applications bancaires sans avoir à poser mon pouce sur le capteur d’empreintes digitales à ultrasons (certes rapide) situé sous l’écran. Très peu de téléphones Android offrent cette fonctionnalité, et c’est une autre égalité fonctionnelle avec Apple qui pourrait séduire les propriétaires d’iPhone.

Écran et son : voici le soleil

Ce téléphone brille quand il le faut. Les précédents Pixel ont très bien réussi à se rapprocher de la luminosité annoncée par Google, et le 10 Pro XL place la barre très haut. Un pic de 3300 nits n’est peut-être pas aussi élevé que certains flagships sur le papier, mais on préfère un écran plus lisible par temps ensoleillé qu’un écran capable de diffuser un contenu HDR un peu plus intensément. On dirait que seul le Galaxy S25 Ultra et son verre Gorilla Armor sont plus lisibles en plein soleil.

Heureusement, l’écran de 6,8 pouces du Pixel – qui reste un véritable défi – est excellent sur presque tous les autres points. La résolution de 2 992 x 1 344 est d’une netteté exceptionnelle (même si elle est légèrement inférieure par défaut pour économiser la batterie) et le taux de rafraîchissement adaptatif LTPO réagit rapidement aux mouvements à l’écran. Pouvoir descendre jusqu’à 1 Hz permet désormais de configurer un affichage permanent plein écran, ce qui est appréciable.

Les couleurs offrent généralement une saturation et un mordant exceptionnels, dignes des dalles OLED, ainsi que des niveaux de noir quasi parfaits. Les angles de vision sont également au rendez-vous. Les images Ultra HDR ont un impact réel, mêlant hautes lumières expressives et zones d’ombre profondes. Le profil colorimétrique adaptatif par défaut du téléphone me semble parfait, mais un préréglage Naturel est disponible si vous préférez un rendu plus sobre.

Le Pixel 10 Pro XL est également équipé de superbes haut-parleurs qui complètent parfaitement son écran. Google a entièrement repensé le tweeter interne cette année, mais seul le XL bénéficie également d’un haut-parleur inférieur renforcé. Plus puissant, plus clair et avec des basses plus prononcées, la différence en une seule génération est impressionnante. Il se classe parmi les meilleurs téléphones en termes de son.

Appareils photo : bien en main

Si l’on considère uniquement le matériel, le trio de caméras arrière du Pixel 10 Pro XL ne représente pas une grande amélioration par rapport au modèle de l’année dernière. L’objectif principal de 50 MP, l’ultra grand-angle de 48 MP et le téléobjectif de 48 MP restent globalement inchangés. Le premier bénéficie de quelques ajustements de stabilisation optique, tandis que le second promet une meilleure clarté optique. Le zoom optique 5x et les fonctions macro de l’ultra grand-angle sont toujours disponibles, mais les mises à jour d’algorithmes sont sollicitées pour l’essentiel, comme c’est la tradition chez Pixel à ce stade. Le fait que la fonction « Meilleure prise », qui permet de remplacer les visages des personnes qui clignent des yeux ou détournent le regard sur les photos de groupe, soit désormais automatique et activée par défaut, illustre l’ampleur du traitement nécessaire à chaque photo prise avec ce téléphone.

Cela s’applique particulièrement au nouveau zoom Pro Res assisté par IA, qui peut étendre votre portée jusqu’à 100x. Les résultats peuvent parfois être vraiment impressionnants, tandis que d’autres témoignent clairement de la génération par IA. Les fils de la cible de fléchettes sur l’image ci-dessous disparaissent dans l’air, par exemple – même si on ne peut nier que le 20x semble bien plus net que ce qu’un téléphone pourrait obtenir sans assistance générative. Pour le reste, la qualité d’image est à la hauteur des standards élevés de Google. L’objectif principal n’offre peut-être pas la profondeur de champ naturelle d’un téléphone équipé d’un capteur de 2,54 cm, mais on ne peut pas lui reprocher sa capacité à produire des clichés d’une définition éclatante, aux tons naturels et à une plage dynamique bien préservée.

Le contraste est saisissant, comme toujours pour un téléphone Pixel, avec des zones d’ombre profondes. Ces couleurs sont préservées même lorsque le reste de la scène est fortement éclairé, et sans le traitement HDR évident que nous avons constaté sur certains téléphones concurrents. La netteté est très bien maîtrisée et le bruit d’image est quasiment nul. Les couleurs sont un peu plus naturelles que celles des meilleurs appareils de Samsung, mais elles sont très limitées.

Les couleurs et l’exposition sont parfaitement homogènes sur les trois objectifs ; il est donc judicieux de les adapter lorsque la scène se prête à un zoom ou à un ultra grand-angle. Le téléobjectif est très performant de jour, offrant une clarté maximale à 5x et un flou d’arrière-plan satisfaisant pour les portraits ou les sujets rapprochés. Si le zoom 10x est à la hauteur en termes de couleurs et de contraste, une certaine douceur révèle les limites du traitement. Cela dit, seul le Pura 80 Ultra de Huawei et son double grossissement nous semblent nettement plus nets.

Dans les environnements sombres, le mode Vision nocturne de Google reste l’un des meilleurs modes basse lumière sur smartphone. Il ne permet pas de supprimer complètement le bruit des photos prises à 10x, et la résolution des détails est globalement moindre, mais les photos prises à 5x restent d’une netteté et d’une maniabilité remarquables. L’objectif principal se distingue par ses couleurs naturelles et ses hautes lumières préservées, contrastant avec les zones d’ombre et de noir profond.

Bien que l’ultra grand angle affiche globalement moins de détails, il offre néanmoins de bonnes performances dans diverses conditions d’éclairage. Le traitement Ultra HDR de Google optimise la plage dynamique, même au coucher du soleil, et la distorsion est minime sur les bords du cadre. Le mode macro offre également des photos nettes, même s’il est parfois difficile d’obtenir la distance idéale pour un maximum de détails sans perdre la mise au point.

La fonctionnalité photo qui mérite sans doute le plus d’être présentée n’est pas encore terminée. Camera Coach est actuellement en avant-première, mais c’est probablement l’utilisation la plus efficace de l’IA que l’on ait jamais vue. Le téléphone peut analyser votre viseur, puis suggérer différents angles ou modes photo pour obtenir une composition plus agréable, en utilisant des vignettes génératives IA pour vous suggérer ce que vous pourriez obtenir en passant en mode Portrait, en prenant du recul ou en vous concentrant sur une partie de la scène.

Ces fonctionnalités peuvent sembler basiques pour ceux qui connaissent la photographie, mais o, pense qu’elles s’avéreront très utiles pour ceux qui ne la connaissent pas.

Expérience logicielle : dites-nous ce que vous voyez

Android 16 a peut-être officiellement fait ses débuts sur les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, mais il est parfaitement à sa place sur le Pixel 10. Le design Material 3 Expressive de Google est désormais pleinement opérationnel, avec chacune des applications standard de la marque bénéficiant d’une nouvelle interface et d’animations plus dynamiques et dynamiques. Le panneau des Paramètres rapides est un peu plus compact, et partout où l’on regarde, les choses ont une forme plus compacte qu’avant. Les couleurs thématiques qui réagissent à vos choix de papier peint complètent le look.

Les anciens propriétaires de Pixel se sentiront comme chez eux, tandis que tous les autres apprécieront la simplicité du tiroir d’applications dès la première utilisation. Google a certes intégré un peu plus de logiciels préinstallés que d’habitude, les nouveaux ajouts impliquant presque tous Gemini ou l’IA d’une manière ou d’une autre.

C’est Magic Cue que l’on a trouvé le plus utile, affichant les invites de Gemini à l’écran au moment opportun. Avec l’accès à vos notes, e-mails, contacts et recherches web, l’application peut afficher les détails de votre vol lorsque vous appelez votre compagnie aérienne, ou partager vos adresses enregistrées lorsque vous invitez un ami à un concert par message. Même si nous avons eu peu de temps pour le tester, il est apparu assez souvent. On y voit un grand potentiel, à condition de ne pas utiliser WhatsApp uniquement. Espérons que Google le déploiera bientôt sur Gmail et d’autres applications.

Toutes les autres fonctionnalités Gemini introduites avec les précédents Pixel sont présentes et correctes, de Cercle à Recherche en passant par Gemini Live. Ce dernier peut désormais mettre en surbrillance des parties de votre écran lorsque vous partagez le viseur de votre appareil photo, pour obtenir de l’aide sur ce que vous regardez. Si vous avez déjà beaucoup utilisé Gemini, cela pourrait s’avérer utile, mais on ne peut pas dire que cela nous ait incité à discuter avec mon téléphone plus que d’habitude.

Sept ans de nouvelles générations Android et sept ans de mises à jour de sécurité sont désormais monnaie courante chez Google, ce qui en fait l’un des meilleurs choix Android pour un utilisateur à long terme, aux côtés de Samsung.

Performances et autonomie : une journée type

La gamme Pixel a largement échappé aux benchmarks depuis que Google a adopté le silicium conçu en interne, et le nouveau Tensor G5 poursuit sur sa lancée. Le logiciel de pré-version signifiait que beaucoup de mes applications de test habituelles refusaient de fonctionner, mais un score PCMark Work 3.0 de 14883 place le Pixel 10 Pro XL derrière la plupart des produits phares actuels – et est même en deçà des téléphones abordables comme le OnePlus Nord 5.

Cependant, personne ne connaît Android comme Google, et grâce à un logiciel impeccablement optimisé, ce téléphone est tout sauf lent. Les applications s’ouvrent en un clin d’œil et le multitâche est fluide, notamment grâce aux 16 Go de RAM. La plupart des jeux que l’on a essayés tournaient parfaitement, avec des détails élevés et des fréquences d’images fluides. Pour les tâches quotidiennes que l’on attend d’un téléphone haut de gamme, le Pixel s’est toujours montré à la hauteur.

Google visait apparemment la consommation d’énergie et les performances thermiques avec le processeur de cette année, en optant pour le fabricant de puces TSMC et une architecture 3 nm plus performante. Cela semble avoir fonctionné : le téléphone n’a jamais surchauffé pendant nos tests, et les performances sont restées parfaitement constantes.

Le Pixel 10 Pro XL est également plébiscité pour son stockage intégré de 256 Go, contre les maigres 128 Go du Pixel 9 Pro XL de l’année dernière. Cela le place au même niveau que Samsung et Apple en termes de capacité d’origine.

Bien plus enthousiasmant encore est l’intégration de la charge sans fil magnétique Qi2, ce qui permet à ce téléphone de fonctionner aussi bien avec la nouvelle gamme d’accessoires Pixelsnap de Google qu’avec un iPhone équipé d’un kit MagSafe ; pas besoin de coque disgracieuse. Vous bénéficiez également de la variante Qi2.2, plus rapide, permettant des recharges de 25 W si vous disposez d’un socle de charge compatible. Certes, le HMD Skyline, un smartphone de niche, a peut-être été le premier téléphone non Apple à prendre en charge la technologie Qi2, mais le Pixel est bien plus connu ; son inclusion encouragera certainement le reste de l’univers Android à l’adopter.

La recharge filaire plafonne à 45 W avec un chargeur USB-C compatible, ce qui représente peut-être moins de la moitié de la puissance de charge des concurrents Android les plus rapides, mais suffit pour recharger complètement sa batterie en une heure environ. La batterie du Pixel 10 Pro XL a légèrement augmenté par rapport à l’année dernière, atteignant 5 200 mAh. Ce n’est certes pas la plus grande que j’ai vue récemment, mais elle reste supérieure à celle du Galaxy S25 Ultra ou de l’iPhone 16 Pro Max. L’autonomie annoncée par Google de plus de 30 heures s’est confirmée lors de mes tests : nous avons pu tenir une journée entière, du petit-déjeuner au coucher, avec une utilisation assez intensive, sans avoir à la brancher. Prévoyez des recharges quotidiennes pendant la nuit, sauf si vous utilisez beaucoup le mode Économie de batterie extrême.

Verdict du Google Pixel 10 Pro XL

Le Pixel Pro XL de cette année ne s’éloigne guère de la formule du précédent, mais parvient tout de même à l’améliorer sur tous les points importants. Android 16 est moderne sans rebuter les fans de l’ancien design, la charge magnétique Qi2 est un ajout bienvenu (quoique attendu depuis longtemps) qui séduira les propriétaires d’iPhone qui envisagent de passer à l’iPhone 10, et les améliorations Gemini sont vraiment utiles. Même les plus sceptiques de l’IA devront admettre que Camera Coach est une excellente vitrine technologique et exploite pleinement le trio d’objectifs arrière du téléphone.

On trouve que la photographie basée sur les algorithmes de Google manque un peu du charme émotionnel que les téléphones concurrents sont capables de capturer avec l’appareil photo actuel, mais le rendu argentique ne plaît pas à tout le monde. Et même s’il n’est pas un champion en termes de performances ou d’autonomie, il offre largement les deux pour une utilisation en conditions réelles. L’ensemble est donc indéniablement attrayant.

La recharge sans fil plus rapide et l’espace de stockage plus important de série constituent également des arguments de plus en faveur du Pixel 10 Pro, au-delà de la batterie et de l’écran plus grands. Par conséquent, c’est le nouveau téléphone de référence pour tous ceux qui recherchent le meilleur matériel de Google.

Note : 5/5

Sans sembler représenter une avancée majeure par rapport à l’année dernière, le Pixel 10 Pro XL a progressé dans tous les domaines. La prise en charge Qi2 est un véritable atout, et Gemini propose des ajouts vraiment utiles pour 2025.