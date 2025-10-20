Vos couteaux préférés méritent une machine à affûter Tormek

La machine à affûter Tormek T-1 permet des biseaux symétriques, réguliers et nets…

Après avoir lancé l’affûteuse de couteaux Tormek T-2 Pro kitchen knife sharpener, utilisée par l’équipe nationale suédoise de cuisine et de nombreux restaurants Michelin dans le monde, et face à l’engouement qu’il suscita dans l’univers culinaire, la marque se devait de créer une machine à affûter de qualité, design, et facile à utiliser à la maison.

Afin de séduire non seulement les gourmets passionnés, les amateurs de barbecue et de bonnes viandes, mais aussi les épicuriens, les esthètes, les fans de technologie ou ceux qui aiment simplement profiter de la vie et recevoir, Tormek lance en 2022 la première et unique affûteuse motorisée à usage domestique permettant d’obtenir des résultats professionnels, la Tormek T-1 kitchen knife sharpener.

Silencieuse, compacte, intégralement made in Sweden, elle agit sur l’intégralité du biseau, et non pas seulement sur l’extrémité du tranchant, contrairement aux affûteuses conventionnelles, aux aiguiseurs manuels ou encore aux fusils à aiguiser vendus sur le marché. Avec le lancement de ce nouvel appareil, l’ère du rémouleur ambulant à qui on confiait ses couteaux et ciseaux à aiguiser est totalement révolu !

Devenez à présent votre propre rémouleur-affûteur et ne jetez plus vos couteaux abîmés ou usés ! Tormek T-1 est un appareil économique, éco-responsable et durable, puisqu’avec cette affûteuse motorisée, vous ne jetterez ni ne remplacerez plus vos couteaux ordinaires et émoussés, mais vous pourrez leur offrir une lame flambant neuve !