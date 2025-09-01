Le dernier micro sans fil de DJI est plus petit, moins cher et plus adapté aux pros que son prédécesseur

Le DJI Mic 3 améliore l’excellent Mic 2 à plusieurs égards.

Il y a seulement 18 mois, le DJI Mic 2 est arrivé et a conquis le marché des microphones sans fil portables, mais le nouveau Mic 3 semble bien parti pour lui ravir la place. Le dernier microphone de DJI, disponible dès maintenant, reprend les meilleurs éléments du Mic 2 et y ajoute une touche de l’ultra-compact DJI Mic Mini d’entrée de gamme. Son principal atout réside dans sa petite taille : avec un émetteur deux fois plus petit que celui du Mic 2, il est à peine plus lourd que le Mic Mini.

Le boîtier de charge a également été repensé. Il est désormais plus petit que son équivalent du Mic 2, mais plus spacieux à l’intérieur et offre une batterie plus puissante. Le boîtier du Mic 3 peut accueillir non seulement deux émetteurs et un récepteur, ainsi que des clips et des aimants pour la fixation, mais aussi deux bonnettes anti-vent en fourrure et un câble jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm pour connecter le récepteur à une caméra. Un boîtier entièrement chargé vous offrira jusqu’à 28 heures d’enregistrement audio, contre 18 heures pour le Mic 2.

Des améliorations ont également été apportées à plusieurs points. La portée de transmission sans fil du Mic 3 a été portée à 400 m, la portée maximale du Mic Mini, contre 250 m pour le Mic 2. La capacité de stockage intégrée pour les émetteurs a quadruplé, passant de 8 Go à 32 Go, offrant ainsi aux utilisateurs de nombreuses heures d’enregistrement, y compris en qualité professionnelle (et gourmande en données) en 32 bits float. Le DJI Mic 3 offre globalement la même qualité audio que son prédécesseur, avec un choix entre l’enregistrement 24 bits/48 kHz et le 32 bits flottant mentionné précédemment, mais il apporte également des améliorations notables. La réduction de bruit propose désormais deux niveaux au lieu d’un, trois préréglages de styles vocaux permettent de modifier légèrement le caractère des voix, et il est désormais possible de transmettre un son complet, sans perte et non compressé, de l’émetteur au récepteur.

Options d’appairage

Comme le Mic 2 et le Mic Mini, le Mic 3 fait partie de l’écosystème OsmoAudio de DJI. Il peut donc s’appairer directement avec des caméras comme l’Osmo Action 5 Pro et l’Osmo Pocket 3 pour un son de haute qualité sans récepteur. L’ajout le plus important côté enregistrement est sans doute le contrôle adaptatif du gain, qui permet d’ajuster le gain à la volée pour éviter les coupures inopinées lors du passage d’un bus ou lorsqu’un ami partageant le même micro se trouve un peu plus près que vous lorsqu’il parle.

Bonne nouvelle également pour les professionnels de la production : le Mic 3 intègre le timecode, une première pour un microphone sans fil DJI, et peut être combiné à une configuration à quatre émetteurs et huit récepteurs pour les enregistrements de groupes multi-caméras. On pourrait penser que tout cela coûterait beaucoup plus cher que le Mic 2, mais DJI a heureusement maintenu un prix bas. Plus bas même que celui du Mic 2 à son lancement. Le pack complet DJI Mic 3, comprenant deux émetteurs, un récepteur, un boîtier de charge, des aimants, des clips, des câbles et des bonnettes anti-vent, ne coûte que 309 €, tandis qu’un simple ensemble récepteur et émetteur coûte 169 €. Des éléments peuvent également être achetés séparément, ce qui vous permet d’agrandir votre configuration selon vos besoins.