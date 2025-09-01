Le cadran de cette Zenith Chronomaster Sport est vieux de plusieurs milliards d’années

Cette nouvelle Zenith Chronomaster donne l’heure sur Terre grâce à un cadran forgé il y a des milliards d’années dans l’espace.

Zenith a revisité sa Chronomaster Sport primée et lui a donné une touche céleste. L’horloger suisse a dévoilé la Chronomaster Sport Météorite, un chronographe alliant horlogerie de pointe et cadran forgé dans les profondeurs de l’espace.

La Chronomaster Sport s’est déjà imposée comme une référence en matière de montres modernes, remportant le Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2021 grâce à son mouvement haute fréquence El Primero 3600 et sa précision au 1/10e de seconde. Aujourd’hui, avec son cadran taillé dans une véritable météorite, elle acquiert un charme inédit, qui transcende les frontières de la Terre.

Chaque cadran a vu le jour il y a des millions, voire des milliards d’années, refroidissant lentement dans le vide spatial avant de retomber sur Terre et d’arriver dans l’atelier Zenith du Locle. Une fois sur place, les artisans peaufinent soigneusement la surface grise pour révéler le motif Widmanstätten, une structure géométrique naturelle propre aux météorites. Chaque cadran est unique, garantissant ainsi que chaque montre porte en elle son propre fragment d’histoire cosmique. Ce décor extraterrestre est complété par les compteurs tricolores Zenith, argent, gris clair et anthracite, avec une finition azurée circulaire. Un boîtier en acier inoxydable de 41 mm, une lunette en céramique noire graduée sur 10 secondes et des poussoirs à pompe font écho à l’ADN du modèle A386 de Zenith de 1969, tandis que son étanchéité à 10 ATM la rend suffisamment robuste pour un usage quotidien.

À l’intérieur bat le calibre El Primero 3600, dernière évolution du mouvement légendaire de Zenith. Battant à 5 Hz (36 000 alternances par heure), il permet à l’aiguille du chronographe d’effectuer un tour complet en seulement 10 secondes, enregistrant le temps écoulé au dixième de seconde près. Il offre une réserve de marche de 60 heures, un mécanisme stop-seconde pour un réglage précis et peut être admiré à travers le fond saphir, où se trouvent sa roue à colonnes bleue et son rotor ajouré.

Le bracelet associe des maillons en acier brossé et poli, avec un bracelet en caoutchouc noir inclus pour plus de polyvalence.

Autrefois réservée au Japon, la Chronomaster Sport Meteorite est désormais disponible dans le monde entier dans les boutiques Zenith et chez les revendeurs agréés.