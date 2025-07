Le Babyliss X-Blade, un vrai concurrent pour le Philips OneBlade

Ce rasoir et tondeuse Babyliss promet une coupe, un rasage et une finition impeccables des poils du visage, sans effort, avec une glisse fluide.

On a utilisé de nombreux rasoirs et tondeuses électriques au fil des ans, et pas encore trouvé d’option à la fois élégante et performante. Mais le nouveau Babyliss X-Blade s’impose comme un concurrent élégant dans un marché actuellement dominé par l’incontournable Philips OneBlade.

Il fait partie de la série Super-X Metal de Babyliss, aussi élégante que son nom l’indique. Ce Babyliss X-Blad (79 €) présente des lignes épurées, un design minimaliste digne d’une étagère, et un corps léger qui ne vous fera pas mal à la main en plein rasage. C’est le genre de kit de rasage qu’on imagine pour une personne très bien équipée. Sa finesse est évidente, car au début, on pensait que c’était un rasoir jetable ultra-chic.

Ce qui le distingue, du moins sur le papier, c’est sa lame. Sa lame en acier de précision de 0,2 mm est suffisamment tranchante pour un rasage ultra-précis tout en préservant votre peau de la transformation en tomate. Et avec sa tête inclinable à 50 degrés, il épouse parfaitement votre visage. L’autonomie est également correcte : jusqu’à 45 minutes pour une charge de trois heures, grâce à une batterie lithium-ion. Il est étanche, vous êtes donc protégé, que vous vous rasiez à sec ou que vous vous amusiez. Et grâce à ses quatre peignes différents, vous pouvez passer d’une barbe de trois jours à une barbe de 3 heures…