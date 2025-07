Essai – Vinfast VF8, le challenger

En matière de SUV électriques, la concurrence est rude est l’industrie chinoise apparaît déjà fort menaçante pour Tesla et les marques traditionnelles. Un challenger que l’on n’attendait pas forcément nous vient du Vietnam. Cette Vinfast VF8 est-elle convaincante ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est une nouvelle marque sur le marché français et, curiosité non négligeable, elle nous vient du Vietnam, noble pays pas forcément connu pour sa production automobile. La marque a été créée en 2017, mais elle est une branche de Vingroup, un conglomérat qui opère dans la construction, la santé, l’agriculture et moult autres choses. Bref, un gros groupe, qui a été consacré comme étant l’une des cinquante plus grosses entreprises d’Asie.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

S’agissant d’une marque ayant moins d’une dizaine d’années d’existence, on imagine volontiers que tout, ou presque, est nouveau. Sur le marché français, l’offre se compose des VF6, VF7 et VF8 ; on a même vu passer un VF9, un gros SUV luxueux de plus de cinq mètres de long, mais ce dernier n’est pas au catalogue. Ainsi, la gamme commence donc avec le VF6 (une concurrente des Renault Megane e-Tech et VW ID.3, dès 33 990 €), tandis que le VF8 (avec 4,75 de long, c’est un concurrent aux Ford Mustang Mach-E ou Tesla Model Y) débute à partir de 46490 €. On apprécie les proportions, plutôt justes, ainsi que la signature visuelle bien expressive.

Et sous le capot ?

La VF8 existe en deux versions : Eco et Plus. Toutes deux disposent de deux moteurs électriques et d’une batterie de 87,7 kWh, la première offre 353 chevaux et 471 kilomètres d’autonomie, la seconde, que nous avions à l’essai, 408 chevaux et 453 kilomètres d’autonomie. La capacité de recharge, acceptant 250 kW, permet de repasser de 10 à 70 % en 31 minutes.

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est comment, une auto vietnamienne ? Eh bien c’est pas mal du tout, d’autant que la combinaison de notre auto d’essai (extérieur vert bouteille métallisé, intérieur cuir caramel) lui allait particulièrement bien. Certes, quelques plastiques durs sur les contre-portes et la planche de bord font un peu tache avec le reste, mais entre le beau cuir, le gigantesque écran central et la disposition des commandes de boîte de vitesse, la première impression est plutôt bonne ! L’écran central, justement : tout passe par là, y compris les commandes de réglage des rétroviseurs ou du volant, et c’est franchement chercher des complications là où ce n’est pas nécessaire d’en avoir ! Ensuite, en bonne auto électrique, on apprécie le silence et la réactivité des moteurs. Les suspensions paraissent un poil ferme, même si les sièges sont bons sur long parcours ; et puis il y a une raison à cela. Malgré son poids élevé (2,5 tonnes…), la tenue de route est surprenante : en jouant avec, on découvre, avec surprise, une auto précise, qui prend peu de roulis et qui affiche des reprises canon entre deux virages. Mais est-ce pour cela que l’on achète un SUV électrique ? Probablement pas : louons alors l’espace assez gigantesque sur la banquette arrière et l’autonomie, en conditions réelles, qui frôle les 400 kilomètres. Pas mal, non ? Notons malgré tout que pas mal de bugs électroniques ont émaillé notre essai (espérons qu’il s’agissait là d’un cas isolé).

Son point fort ?

Un look affirmé, un équipement complet, une efficience énergétique très correcte : voici déjà de quoi convaincre, non ?

Le verdict de Stuff

Dans un segment très concurrentiel, la Vinfast VF8 va avoir fort à faire même si elle a bien des arguments pour elle. L’avenir nous le dira…

Les chiffres clé

Moteur : électrique x 2

Puissance : 408 ch

Couple : 620 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2520 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 5,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 21,9 kWh/100 / 23 kWh/100

Prix : gamme à partir de 46490 €, modèle d’essai Plus à partir de 51490 €