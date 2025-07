Skullcandy son nouveau casque gaming Crusher PLYR 720

Skullcandy lance le Crusher PLYR 720, le premier casque gaming à intégrer la technologie de basses multi-sensorielles brevetée Crusher et un design à dos ouvert.



Le Crusher PLYR 720 combine les basses multi-sensorielles tant appréciées par les fans de Skullcandy, l’audio spatial THX et une acoustique ouverte pour permettre une toute nouvelle manière de vivre ses jeux préférés. Les explosions résonnent dans la poitrine, les moteurs grondent avec intensité, les ennemis furtifs sont audibles avec une précision chirurgicale, et chaque impact se fait ressentir.

L’acoustique ouverte et le réglage positionnel avancé créent une scène sonore réaliste et étendue. Les doubles haut-parleurs Crusher, agissant comme des pilotes de sensations, offrent une immersion sonore optimale pour les joueurs. Le résultat permet aux gamers de percevoir ce qui se passe dans le jeu avant même de le voir ou de l’entendre. Contrairement aux casques haptiques du marché, les haut-parleurs de basses du Crusher PLYR 720 projettent le son directement dans la tête et les oreilles — et non simplement autour — pour un rendu plus naturel et viscéral. C’est comme ajouter un caisson de basses réglable à votre jeu.

« Ce n’est pas seulement immersif — c’est du gaming en 4D, » déclare Justin Regan, vice-président marketing chez Skullcandy. « C’est une combinaison gagnante de fonctionnalités, de personnalisation avancée via l’appli, et d’un son précis. »



Avec son design audacieux et un contrôle audio avancé via l’application Skull-HQ, le Crusher PLYR 720 offre aux joueurs une maîtrise totale de leur expérience sensorielle, leur permettant d’ajuster chaque détail selon leur style de jeu.

« Les utilisateurs du Crusher PLYR 720 s’immergent dans une expérience de jeu plus réaliste grâce à l’audio spatial THX, » explique Mike Henein, directeur du développement produit chez THX Ltd. « L’audio spatial THX apporte une précision audio avancée qui permet aux joueurs de localiser plus efficacement les ennemis, d’éviter les balles et de détecter plus tôt les menaces. De plus, l’environnement sonore immersif renforce le réalisme émotionnel. Restez mentalement affûté, survivez plus longtemps et améliorez votre score grâce au Crusher PLYR 720 avec l’activation de l’audio spatial THX. »

Pour les joueurs sur console et mobile, le Crusher PLYR 720 propose également l’audio spatial THX avec suivi de tête — une fonctionnalité audio immersive dynamique — via l’application mobile Skullcandy.

Ce casque est au prix de 259,99 $ et seront disponibles exclusivement sur Skullcandy.com et Amazon.