Klipsch sonorise (aussi) les espaces extérieurs

Du jardin privé aux grandes terrasses de café, en passant par les rooftops, restaurants, patios et autres espaces extérieurs… Klipsch propose des solutions audio haut de gamme pour tous les environnements extérieurs.



Idéale pour les balcons, patios, vérandas ou terrasses privées, cette gamme combine design soigné, résistance aux intempéries et qualité sonore fidèle à la signature de la marque. Pensée pour les installations résidentielles, la gamme RSM de Klipsch est facile à installer et conforme à la norme IPX5 pour une excellente résistance aux conditions climatiques difficiles. Grâce à son évent breveté Tractrix Hyperfold et aux dernières innovations acoustiques intégrées, elle offre une couverture sonore étendue, idéale pour sonoriser les grands espaces.



Conçue pour les bars, restaurants, hôtels, spas, piscines, musées ou boutiques, cette gamme robuste et puissante a été spécialement développée pour garantir une diffusion sonore optimale en extérieur, même dans les environnements les plus exigeants. Ces enceintes offrent les mêmes caractéristiques innovantes que les enceintes résidentielles, avec en plus une certification IPX6 pour une résistance renforcée, un transformateur 70 / 100 volts à prises multiples avec mode Bypass (8 ohms) et un connecteur Phoenix pour une installation rapide et intuitive.