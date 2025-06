Kids Watch, la montre connectée pour enfant sans accès au Net

Bouygues Telecom est le 1er opérateur en France à proposer une montre connectée sans accès à internet avec un forfait dédié, pour retarder l’âge du premier smartphone.

Le temps d’écran des enfants et des adolescents n’a jamais été aussi élevé, entre 13 h et 24 h par semaine chez les 9-11 ans, selon les dernières études (sante.fr). Face à cette tendance préoccupante, la question de l’équipement numérique des plus jeunes est plus que jamais au cœur de l’actualité. Engagé depuis de nombreuses années pour un numérique plus responsable, Bouygues Telecom est le premier opérateur en France à lancer Kids Watch, une montre connectée sans accès à internet, associée à un forfait dédié. Cette innovation propose une alternative au smartphone, permettant aux enfants de gagner en autonomie lors de leurs déplacements tout en offrant aux parents une réelle sérénité.

Alors que 71% des enfants de 11 ans possèdent un smartphone, les parents expriment de fortes inquiétudes concernant l’exposition à des contenus inappropriés (80%) et le cyberharcèlement (87%). Kids Watch répond aux familles soucieuses de rester connectées avec leur enfant notamment à l’approche de leur entrée au collège, en offrant un outil de communication sécurisé, sans accès à internet ni aux réseaux sociaux, limitant ainsi les risques liés à la surconsommation d’écrans et aux dangers du web.

Conçue spécifiquement pour les enfants, Kids Watch offre des fonctionnalités facilement

paramétrables à distance grâce à une application parentale3 dédiée :

Emission et réception d’appels ou de messages sécurisés, limitées aux contacts préalablement autorisés par les parents grâce à l’application dédiée,

Mode école, la montre ne sonne plus et l’interface message n’est plus accessible,

Géolocalisation possible en activant l’option « mode de suivi direct » ,

Zone de sécurité avec notification d’alerte aux parents en cas de sortie de périmètre,

Bouton SOS pour alerter les parents en cas d’urgence,

Carte SIM intégrée, sans nécessité de smartphone complémentaire.

Avec Kids Watch, Bouygues Telecom propose une solution simple et transparente

composée d’une montre connectée à 1 € + 4 €/mois pendant 24 mois et d’un forfait bloqué et sans engagement : tous les usages de la montre connectée sont inclus, pas de hors forfait possible, pour seulement 4,99 €/mois pour les clients B.iG, (pack Bbox+forfaits)8 ou 9,99 €/mois pour les autres clients.