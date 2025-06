Essai : Hyundai Santa Fe PHEV, du volume et de l’efficience

Au sein du conglomérat coréen Kia-Hyundai, on maîtrise l’électrification sous toutes ses formes. Après un essai extatique de la formidable sportive Ioniq 5 N, changeons de registre avec une auto familiale aussi spacieuse que sobre et confortable… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Depuis 2000 et sur notre marché, le Santa Fe est le « gros » SUV de chez Hyundai. D’abord présenté avec des formes un rien rondouillardes et offrant des performances relativement modestes. Hyundai passe à la vitesse supérieure en lançant en 2018 la quatrième génération, une auto plus statutaire (4,70 m de long), mieux finie, capable enfin d’aller chasser sur les terres du premium. Avec 4,83 de long, la 5ème génération du Santa Fe casse les codes, à la fois en termes d’esthétique, de technologie et de positionnement. En tout, 450 000 Santa Fe ont été vendus en Europe. Le nouvel opus va-t-il faire perdurer ce succès ?

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

En vrai ? Tout ! Les codes de design ont changé : le nouveau Santa Fe est un cube, joliment proportionné (la proue, s’inclinant un rien vers l’arrière, lui donne un joli dynamisme), qui entre dans les codes esthétiques du Land Rover Defender, voire du Hummer : le truc est fait pour paraître costaud, et ça le fait très bien. Avec son gabarit généreux, ses formes cubiques, sa signature visuelle avec des LEDs en forme de « H » à l’avant comme à l’arrière, il a tout pour se faire remarquer ! Et malgré ses formes cubiques, notons que l’aérodynamisme a été travaillé, que ce soit au niveau des rétroviseurs, du becquet arrière, des jantes ou des volets rétractables dans le bouclier avant…

Et sous le capot ?

Pendant longtemps, le Santa Fe a d’abord été vendu en Diesel. Désormais, cette motorisation a quitté le catalogue. Le Sante Fe ne vient plus qu’avec deux motorisations hybrides, une « auto-rechargeable » de 215 chevaux, et une autre (notre modèle d’essai), hybride rechargeable (253 ch), disposant d’un quatre cylindres de cylindrée relativement modeste (1.6), associé à un moteur électrique de 98 chevaux, alimenté par une batterie de 13,8 kWh, qui permet une petite cinquantaine de kilomètres en mode « zéro émissions ».

Et au volant, ça donne quoi ?

De l’espace à bord ? Pas de soucis, il y en a ! Du bien-être ? Tout autant ! Certes, pas de planche de bord en lin, ici, mais un bel intérieur, soigné, bien équipé, généreux en tous sens. Selon les finitions, on apprécie le placage de bois et les couleurs claires. Deux écrans animent la console centrale, l’ergonomie est facile à prendre en mains et une touche de raccourci permet de désactiver les horripilantes « aides à la conduite » de « l’Europe qui vous veut du bien ». Une fois à bord, la position de conduite idéale rapidement trouvée, l’on apprécie le silence d’ensemble. Les transitions électrique / thermique ne se font quasiment pas ressentir et, dans l’ensemble, c’est un vrai tapis volant qui s’offre à vous. Le Santa Fe survole la route avec aisance, les kilomètres défilent sans que l’on ne s’en rende compte. A l’étape, on apprécie toutes les astuces de l’engin : dépliage des sièges du 3ème rang par bouton électrique (ou via l’écran), fonction V2L (qui permet d’alimenter un barbecue électrique lors d’une pause champêtre), prises USB et 220 V, recharge sans fil, application dédiée qui permet de suivre tous les paramètres du véhicule à distance (recharge, climatisation et bien d’autres choses), le Santa Fe coche toutes les cases de la modernité. Côté tenue de route, on note un châssis sûr, et une agilité étonnante au vu du poids et du gabarit. Le Santa Fe aime toutefois être promené en douceur.

Son point fort ?

C’est ce mix étonnant entre allure de baroudeur, espace gigantesque, et un ensemble propulseur efficace, plutôt sobre et silencieux. Et son look le différencie un peu du tout-venant automobile. On adore.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 253 ch à 5500 tr/mn

Couple : 367 Nm à 1000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 6 rapports

Poids : 2165 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 9,3 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,7 l/100 / 9 l/100

Prix : gamme Santa Fe à partir de 50400 €, modèle d’essai PHEV à partir de 57500 €

Le verdict de Stuff

Belle posture, belle allure, bel espace intérieur, belle ambiance : le Santa Fe est carrément l’auto familiale à laquelle l’on s’attache facilement !