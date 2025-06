Withings BeamO, le thermomètre révolutionnaire pour le cœur et les poumons

En intégrant un ECG, un stéthoscope, un oxymètre et un thermomètre connectés, BeamO révolutionne la santé familiale et permet de prendre soin de soi et des siens partout.

Bien plus qu’un thermomètre, le nouvel outil de santé 4-en-1 de Withings suit les mesures essentielles sur la santé du cœur et des poumons, habituellement évaluées lors d’une consultation médicale. Les données peuvent ainsi être mesurées et partagées en temps réel pendant une téléconsultation pour un diagnostic extrêmement précis et fiable.



BeamO combine les capteurs d’un électrocardiogramme, d’un oxymètre, d’un stéthoscope et d’un thermomètre pour transformer le thermomètre classique en un outil puissant de surveillance régulière de la santé du cœur et des poumons.

D’une précision clinique et plus petit qu’un smartphone, il est conçu pour aider les familles à réaliser un bilan de santé complet à domicile, en moins d’une minute. Cette prise de mesures va améliorer considérablement la qualité des téléconsultations. Développé cliniquement en collaboration avec des hôpitaux et des institutions de renom, il a fait l’objet du dépôt de six brevets. Une innovation comme on les aime…