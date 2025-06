JBL Bar Series, bien plus que le home cinéma

JBL présente la nouvelle génération de Bar Series, pour une expérience immersive à domicile.

La nouvelle gamme JBL Bar Series offre un son riche, détaillé et immersif, entièrement compatible avec n’importe quel téléviseur. Que ce soit pour installer un premier système surround ou pour transformer son salon en véritable salle de cinéma, la gamme se décline en cinq modèles généreusement équipés pour répondre à toutes les envies.

Cette nouvelle Bar Series s’appuie sur l’héritage et l’expertise de JBL dans le domaine du son cinéma. Toute la collection bénéficie de la technologie exclusive MultiBeamTM 3.0 développée par Harman, qui permet de recréer un son surround à partir d’une seule barre de son. Associée à Dolby Atmos, DTS:X et à des enceintes arrière détachables, cette technologie offre une expérience digne des meilleures salles de cinéma, directement dans le salon. Les barres de son JBL intègrent désormais SmartDetail, une technologie HARMAN innovante qui restitue les sons les plus subtils, du simple pas feutré au craquement d’un plancher. Les basses puissantes des scènes intenses restent sans distorsion, même à volume élevé, grâce à l’introduction de l’AI SoundBoost, une première sur les barres de son JBL. La gamme propose également PureVoice 2.0 pour des dialogues toujours clairs, une connectivité enrichie et un design affiné et épuré.

La nouvelle barre de son JBL 1300MK2, notre préférée, sera disponible en septembre prochain pour 1 499,99 €. Le reste de la gamme – the 1000MK2, 800MK2, 500MK2 and 300MK2 – devrait sortir dès le mois de juin.