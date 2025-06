Cosori Turbo Tower, l’airfryer next gen

Compacte, élégante et puissante, la nouvelle gamme de airfryers Cosori transforme chaque cuisine en un espace de créativité culinaire, où rapidité rime avec qualité.

Cosori lance sa toute nouvelle gamme : Turbo Tower. Ce airfryer à convection double panier offre une capacité totale de 10,8 L, pour cuisiner en grande quantité, le tout en gagnant de l’espace sur le plan de travail. Comparé à des modèles de air fryer à double paniers côte à côte, le Turbo Tower s’adapte à tous les types d’espaces et de cuisines. La gamme Turbo Tower bénéficie également de paniers et grilles à revêtements en céramique ainsi que de la technologie Dual Blaze. Plus d’excuses pour cuisiner et manger sainement, le Turbo Tower est l’allié idéal de toutes les cuisines ! Dès aujourd’hui sur Amazon et Boulanger, le Turbo Tower Standard est disponible au prix de 239,99€, le Turbo Tower Pro au prix de 279,99€ et le Turbo Tower Pro Smart au prix de 299,99€



Véritable appareil multifonction, le Turbo Tower remplace plusieurs équipements de cuisine grâce à ses 6 fonctions intégrées : friture à convection, cuisson au four, rôtissage, grillade, réchauffage et levée de pâte. Son moteur à courant continu performant, silencieux et économe, associé à un flux d’air modulable sur 4 vitesses, garantit une cuisson rapide, homogène et croustillante, avec une synchronisation automatique de la température.

Pensé pour simplifier le quotidien, le Turbo Tower est facile à nettoyer grâce à son revêtement antiadhésif compatible lave-vaisselle.