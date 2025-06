watchOS 26 intègre enfin Apple Intelligence à l’Apple Watch… pour le meilleur et pour le pire

La dernière mise à jour logicielle de l’Apple Watch est arrivée ! watchOS 26 intègre la refonte complète du système d’Apple et Apple Intelligence (enfin).

Lors de la WWDC 2025, Apple a dévoilé la dernière mise à jour gratuite pour ses montres connectées : watchOS 26. Si iOS 26 a fait l’objet de toutes les attentions, le nouveau design Liquid Glass d’Apple s’étend également à l’Apple Watch.

Bien que ce soit une excellente chose pour un appareil qui se pose au poignet et qui exige qu’on le regarde, la nouveauté la plus importante (et peut-être la plus controversée) est l’arrivée d’Apple Intelligence.

Alors que la réponse d’Apple à l’IA était disponible sur iPhone et Mac l’année dernière sous iOS et macOS Sequoia, elle était absente de la montre connectée du géant de la technologie. Avec watchOS 26, la suite de fonctionnalités d’IA arrive enfin à votre poignet, le traitement étant effectué sur votre iPhone (avec un processeur plus rapide). À vous de juger s’il s’agit d’un ajout positif au logiciel.

Découvrez Liquid Glass, le nouveau design logiciel flashy d’Apple, réfléchissant et basé sur le verre. Cette mise à jour s’applique à tout, des widgets et notifications à l’interface Photos, qui vous permet désormais de voir davantage de vos précieux souvenirs, et un peu moins l’heure que vous cherchiez à consulter.

Au cœur de cette mise à jour se trouve Workout Buddy, un nouveau coach sportif doté d’une IA qui vous encourage pendant vos séances de fitness, tel un véritable coach sportif. Il collecte toutes vos données (comme votre historique de course) et utilise l’intelligence artificielle d’Apple pour vous envoyer des encouragements et des statistiques à la sueur de votre front. Si vous franchissez une étape, il le saura. Si vous relâchez votre effort, il vous fera probablement culpabiliser. Tout cela grâce à un modèle vocal génératif inspiré des coachs Apple Fitness+.

L’application Workout a également été repensée pour ceux qui trouvent frustrant de toucher de petits écrans pendant un exercice cardio. Quatre boutons d’angle fixes vous permettent désormais d’accéder plus rapidement à vos vues, vos rythmes et vos playlists. En parlant de playlists, Apple Music devinera désormais ce que vous souhaitez écouter en fonction de votre type d’entraînement et de vos goûts.

Smart Stack est également devenu plus intelligent. Il vous propose désormais des indices contextuels en fonction de votre position et de l’heure, comme le retour en arrière lorsque vous êtes au milieu de nulle part. Les messages bénéficient de la traduction en direct si vous possédez une montre suffisamment récente, ce qui permet à votre poignet de déformer du texte en plusieurs langues à la volée. Vous recevrez également des suggestions d’action, comme lancer un point d’accès lorsqu’un ami vous envoie un SMS « Tu es rentré ? », ce qui est soit utile, soit un peu harcelant, selon le contexte.

L’ajout le plus amusant et le plus satisfaisant est peut-être le geste du poignet. D’un simple mouvement du poignet, vous recevez une notification d’au revoir. Répétez l’opération et, selon vos paramètres, vous pourriez couper votre alarme, refuser un appel ou simplement vous sentir très satisfait de vous-même. C’est une petite nouveauté, mais c’est peut-être l’une des fonctionnalités que j’espérais voir Apple sortir depuis des années. Parmi les autres nouveautés, citons l’application Notes, désormais disponible au poignet, le réglage automatique du volume du haut-parleur pour éviter d’utiliser Siri à plein volume dans une bibliothèque, et de nouvelles possibilités pour les développeurs d’ajouter des widgets personnalisés à votre poignet. Les fonctionnalités d’accessibilité comme l’Écoute en direct et les Sous-titres en direct bénéficient également d’une mise à jour bienvenue, confirmant la tendance d’Apple à proposer des fonctionnalités d’inclusion réellement utiles.

watchOS 26 est disponible dès maintenant pour les développeurs et sera disponible en bêta publique le mois prochain. La version finale sortira cet automne, probablement en septembre, gratuitement pour l’Apple Watch Series 6 ou ultérieure, l’Apple Watch SE (2e génération) et tous les modèles Ultra, associés à un iPhone 11 ou ultérieur sous iOS 26.