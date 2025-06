La meilleure nouveauté d’iOS 26 n’a rien à voir avec votre iPhone

Si la refonte de la prochaine mise à jour d’iOS est prometteuse, le logiciel introduit également de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les AirPods, une amélioration majeure.

À l’approche de la conférence des développeurs WWDC 2025 d’Apple, tous les regards étaient tournés vers iOS 26, macOS 26 et les autres versions logicielles d’Apple. La dernière mise à jour majeure de l’iPhone, appelée Liquid Glass, a apporté une refonte majeure, ce qui est très prometteur. Mais la meilleure fonctionnalité iOS à venir n’a rien à voir avec votre iPhone ; elle concerne plutôt les AirPods.

Vous voyez, différentes versions d’iOS introduisent de nouvelles fonctionnalités pour les AirPods. L’audio adaptatif est arrivé avec iOS 17 et les gestes de la tête pour les interactions avec Siri avec iOS 18, par exemple. iOS 26 introduit également d’importantes nouveautés pour les AirPods.

Le contrôle de l’appareil photo est l’une des fonctionnalités les plus controversées de l’iPhone 16, et il est maintenant prévu qu’il arrive sur les AirPods. Apple ajoute la possibilité de prendre une photo en tapotant sur le manche de vos AirPods, ou de le maintenir enfoncé pour lancer une vidéo. Cela gâcherait complètement l’esthétique de votre selfie, c’est donc plus logique pour les photos de groupe avec un minuteur. Puisque, vous savez, votre téléphone est toujours dans votre main. Cela semble être une fonctionnalité assez spécialisée, mais peut-être que les créateurs de contenu l’apprécieront.

La fonctionnalité Mixage audio d’iOS 26, disponible dans l’application Photos, a également été mise à jour. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’enregistrer des vidéos avec les AirPods. C’est peut-être la plus utile de toutes. Ce nouveau mode micro transforme vos écouteurs en micro-cravate improvisés, ce qui pourrait révolutionner la vie des créateurs. On ne sait pas encore s’il rivalisera avec un vrai micro-cravate, mais s’il est performant, ce sera un équipement de moins.

Vous pouvez également profiter de l’isolation vocale via vos AirPods, et non plus uniquement via votre iPhone. Cette technologie de réduction du bruit utilise la puce H2, des microphones à formation de faisceaux et l’audio computationnel pour éliminer les bruits de fond et se concentrer sur votre voix. Elle devrait offrir une texture vocale plus naturelle et plus claire lors des appels iPhone, FaceTime, etc.

Vous pourrez profiter de ces fonctionnalités dans iOS 26 dès sa sortie plus tard cette année. Vous devrez également mettre à jour vos AirPods pour les obtenir.