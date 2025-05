Skullcandy lance le Crusher 540 Active, un modèle taillé pour les entraînements intensifs, au sein de la gamme emblématique Crusher.



Skullcandy, la marque audio lifestyle née dans les sports de glisse, dévoile aujourd’hui le Crusher 540 Active (189,99€), premier casque supra-auriculaire de la gamme Crusher spécialement pensé pour les amateurs de sport. Ce nouveau modèle combine les basses vibrantes caractéristiques de Skullcandy à une conception résistante, idéale pour les séances d’entraînement.

Grâce à sa technologie brevetée Crusher, il propose une expérience sonore immersive, avec des basses profondes qui donnent plus d’intensité à chaque morceau – et à chaque répétition. Résistant à la transpiration et à l’eau, il permet de rester concentré, même pendant les sessions les plus intenses.