TAG Heuer lance un trio de montres Monaco pour le Grand Prix de Monaco

Pour célébrer son nouveau rôle de sponsor titre du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, TAG Heuer a dévoilé non pas un, ni deux, mais trois nouveaux chronographes.

Pour célébrer son nouveau rôle historique de sponsor titre du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, TAG Heuer a dévoilé non pas un, ni deux, mais trois nouveaux chronographes Monaco. Chacun d’eux est imprégné de l’héritage du sport automobile, d’une technicité exceptionnelle et d’un style à donner des sueurs froides à tout fan de course automobile ou passionné d’horlogerie.

Commençons par le chronographe chronographe TAG Heuer Monaco, sans doute le plus nostalgique du lot. Inspiré des chronos Heuer des années 60 et 70, cette édition limitée à 970 exemplaires est une véritable leçon de rétro-cool. Son cadran argenté est orné d’un affichage circulaire noir, entouré d’une minuterie rouge qui semble tout droit sortie d’un chronomètre vintage. Les sous-cadrans, tous blancs et noirs immaculés, sont d’un rétro éclatant, tandis que l’aiguille rouge du chronographe apporte une touche visuelle agréable. On y retrouve même le logo Heuer vintage, que l’on adore.

Le boîtier est en titane avec revêtement DLC – léger, résistant et très moderne – mais la couronne de gauche reste fidèle à la lignée de la Monaco.

Sous le capot, elle abrite le Calibre 11, le même mouvement qui équipait la Monaco originale de 1969. Ajoutez un bracelet en cuir noir perforé style course et un emballage sur mesure, et vous obtenez une montre digne d’une capsule temporelle. Elle est disponible dès maintenant au prix de 9650 € sur le site web de TAG Heuer.

Voilà donc le choix héritage. Mais si vous aimez les icônes à rayures et l’allure de star de cinéma, la TAG Heuer Monaco Chronograph x Gulf est difficile à battre.

Autre édition limitée (971 exemplaires, clin d’œil à l’année de la sortie au cinéma des 24 Heures du Mans), celle-ci célèbre le lien de Steve McQueen avec TAG Heuer et la livrée légendaire de Gulf. Imaginez les rayures bleues et orange emblématiques qui courent le long du cadran, un clin d’œil direct à la combinaison de McQueen et à sa Porsche 917K au Mans. On retrouve à nouveau le Calibre 11 et la couronne signature à gauche, qui n’est pas seulement originale, elle est historiquement fidèle. Mais c’est le cadran qui vole la vedette : avec sa base en argent finement grainé, un logo Heuer vintage et l’emblème Gulf à six heures. Disponible dès maintenant sur le site web de TAG Heuer, au prix de 9400 €.

Et puis, vient la nouveauté : la TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph. Si le Stopwatch est un hommage au passé et l’édition Gulf une célébration de la culture pop, celle-ci est résolument tournée vers l’avenir. Entièrement fabriquée dans une nouvelle forme de titane appelée TH-Titanium, développée en interne pendant quatre ans, elle n’est pas seulement légère (86 grammes au total), elle présente une texture qui donne l’impression d’avoir été frappée par la foudre. Chaque boîtier est unique, façonné par un procédé thermique exclusif, ce qui lui donne davantage l’allure d’une expérience scientifique que d’une montre.



Cette pièce est animée par le calibre TH81-00, un mouvement à remontage manuel développé avec Vaucher, également fabriqué en titane. Ce mouvement à rattrapante permet de chronométrer deux événements simultanément : idéal pour chronométrer les temps au tour ou simplement pour faire plaisir à vos amis amateurs de Daytona et d’El Primero. Le cadran squelette et le fond en verre saphir dévoilent tout, jusqu’à l’aiguille de rattrapante vert citron qui se détache sur le mouvement noirci.

Le chronographe TAG Heuer Monaco à rattrapante est disponible dès maintenant, son prix est disponible sur demande.